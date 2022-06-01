Друзья, прекрасен наш зоосоюз!

На днях зооуголок «Ковчег» в Чебоксарском детском парке имени А.Г. Николаева посетили представители Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Они оценили работу зооуголка, состояние животных и условия их содержания, проверили документацию. По словам директора Надежды Айвеновой, для вступления в союз в следующем году специалисты систематизируют коллекцию животных, к этому времени завершится и ремонт вольеров.

А на прошлой неделе в Новочебоксарске с этой же повесткой делегация посетила Ельниковскую рощу. 25–30 июня решение о вступлении зоопарка в СОЗАР, объединяющий 76 зоопарков и аквариумов страны, будет принято на межрегиональной научно-практической конференции «Научные исследования и экологическое просвещение в зоопарках». Кстати, не так давно Ельниковская роща вошла в состав Ассоциации парков России. Договоренности о вступлении в ассоциацию были достигнуты в начале апреля на международной выставке-конференции ParkSeason Expo.