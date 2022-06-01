И в 89 лет не поздно сыграть свадьбу

Именно в таком возрасте решил создать семью житель Чувашии, зарегистрировавший брак в нынешнем году. Для местных женихов это своеобразный рекорд. Самая же возрастная невеста оказалась помоложе — под венец она пошла в 78 лет. Статистику эту обнародовали в Госслужбе Чувашии по делам юстиции. И сообщили также, что, по данным органов ЗАГС, чаще всего наши мужчины заключают брачный союз в 27 лет, а представительницы прекрасной половины — в 24 года. При этом большинство молодоженов — люди одной возрастной группы (разница — не более пяти лет). Отметили в ведомстве и тот факт, что женихи и невесты все чаще подают заявления о вступлении в брак через портал госуслуг — в этом году таких заявлений было 58%.