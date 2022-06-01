Органам власти — бережливое управление, кадетам — бесплатное содержание

В связи с изменениями Бюджетного кодекса РФ и особенностями исполнения бюджета в 2022 году на вчерашнем заседании правительства Чувашии под председательством Главы республики Олега Николаева утвержден проект поправок в республиканский закон о регулировании бюджетных правоотношений. Одно из основных изменений — предоставление региону права определять порядки использования несвязанных остатков бюджетных ассигнований. Об этом доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Обозначены направления использования этих остатков. В частности, на оплату отдельных видов товаров и услуг, приобретаемых с применением электронного сертификата, а также на финансовое обеспечение первоочередных социально значимых расходных обязательств. Внесены дополнения и в ряд случаев направления ассигнований на увеличение резервного фонда правительства.

Принятый на заседании проект поправок в республиканский закон об образовании предусматривает право на бесплатное питание, форменную одежду и иное вещевое имущество учащихся Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. В настоящее время здесь обучаются 362 человека, доложил министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров. Организовано пятиразовое горячее питание, но бесплатно до сих пор его получали только ребята из малоимущих семей. На 2022 год на питание из республиканского бюджета выделено более 12 млн рублей и 20 млн — на форменную одежду. В дальнейшем эти суммы будут индексироваться. Отдельным постановлением правительства будут установлены нормы питания.

О внедрении системы бережливого управления в органах исполнительной власти республики и подведомственных им организациях доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Как было отмечено, в 2021 году в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Чувашии и Госкорпорацией «Росатом» в республике запущен проект «Эффективный регион» по оптимизации и улучшению процессов в различных сферах административно-управленческой деятельности. Он предполагает, в частности, сокращение времени предоставления услуг с использованием методов и инструментов бережливого производства производственной системы «Росатом». Создана рабочая группа по внедрению и проекта. Методическое и экспертное сопровождение осуществляет Республиканский центр компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Данное направление, а главное, результаты движения по нему сами говорят за себя. Мы видим достаточно хороший эффект… Задача — не сбавлять темпов, находясь в постоянном поиске. Эту нить не следует терять, реализовывать все направления и искать новые пути оптимизации. В том числе на основе инструментов цифровизации».

В АПК республики активно развивается поддержка переработки сельхозпродукции. Постановлением правительства предусмотрены субсидии на частичное возмещение затрат на создание и модернизацию перерабатывающих мощностей. И.о. министра сельского хозяйства Сергей Фролов представил на заседании проект изменений в документ. Они касаются, в частности, требований к соблюдению получателями условий и порядка предоставления субсидий. Отменяется ряд ограничений по срокам их получения для отдельных отраслей.

Поддержку также получат инновационные проекты в сфере культуры и искусства. Как рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, в 2022 году предусмотрена выплата грантов по итогам конкурсов на общую сумму 600 тыс. рублей. Они направлены на поддержку 6 проектов.

На заседании рассмотрен ряд документов градостроительной деятельности, финансового контроля, земельных и имущественных отношений.