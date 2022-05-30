Двое «Лидеров России» из Чувашии стали профессиональными управленцами

Руководитель регионального Центра экспортной поддержки Григорий Данилов и заместитель министра строительства Чувашии Илья Ионочкин завершили годовое обучение в Высшей Школе Государственного Управления РАНХиГС по программе Executive Master in Public Management – «Мастер государственного управления для руководителей».

И Григорий Данилов, и Илья Ионочкин в 2020 году участвовали во флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» и стали суперфиналистами конкурса «Лидеры России». За победу они получили гранты по 1 млн рублей, которые можно было потратить на обучение. И оба выбрали профессиональную переподготовку в Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Президентская академия по праву считается кузницей кадров для органов государственной власти, выпускниками программ ВШГУ являются 39 губернаторов и глав регионов, 9 министров и 110 заместителей министров.

По программе, по которой представители Чувашии учились с сентября 2021 года по май 2022 год, прошло только четыре потока, а это 250 человек, из них – 159 финалистов и победителей конкурса

«Лидеры России». Вместе с тем, как отмечают в РАНХиГС, по итогам переподготовки ряд слушателей уже получили назначения либо продвинулись на государственной и муниципальной службе.

Григорий Данилов рассказал «СЧ», что программа переподготовки была очень насыщенной и познавательной. Занятия проводили не только профессиональные преподаватели, а также интересные лекторы – действующие губернаторы, руководители федеральных ведомств, то есть реальные практики.

«Примерно половина тех, кто учился вместе со мной, представляли государственный сектор, а другая половина – бизнеса. Причем обучение проходили чиновники уровня региональных вице-премьеров и министров, руководителей подразделений федеральных

органов исполнительной власти. Из частного сектора – руководители или заместители федеральных компаний, банков», – отмечает руководитель Центра экспортной поддержки Чувашии.

Учебная программа построена по модульному принципу и составлена таким образом, что надо было постоянно работать в команде, причем в процессе деятельности роли в команде менялись. И поэтому с однокурсниками сложились товарищеские отношения и по завершении обучения общение между выпускниками этого потока переподготовки будет продолжаться. Как подчеркивает Григорий Данилов, уже есть планы провести общие совместные мероприятия, где будут участвовать представители разных сфер из разных

регионов.