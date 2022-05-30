Двое «Лидеров России» из Чувашии стали профессиональными управленцами

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Руководитель регионального Центра экспортной поддержки Григорий Данилов и заместитель министра строительства Чувашии Илья Ионочкин завершили годовое обучение в Высшей Школе Государственного Управления РАНХиГС по программе Executive Master in Public Management – «Мастер государственного управления для руководителей».

И Григорий Данилов, и Илья Ионочкин в 2020 году участвовали во флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» и стали суперфиналистами конкурса «Лидеры России». За победу они получили гранты по 1 млн рублей, которые можно было потратить на обучение. И оба выбрали профессиональную переподготовку в Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Президентская академия по праву считается кузницей кадров для органов государственной власти, выпускниками программ ВШГУ являются 39 губернаторов и глав регионов, 9 министров и 110 заместителей министров.

По программе, по которой представители Чувашии учились с сентября 2021 года по май 2022 год, прошло только четыре потока, а это 250 человек, из них – 159 финалистов и победителей конкурса
«Лидеры России». Вместе с тем, как отмечают в РАНХиГС, по итогам переподготовки ряд слушателей уже получили назначения либо продвинулись на государственной и муниципальной службе.

Григорий Данилов рассказал «СЧ», что программа переподготовки была очень насыщенной и познавательной. Занятия проводили не только профессиональные преподаватели, а также интересные лекторы – действующие губернаторы, руководители федеральных ведомств, то есть реальные практики.

«Примерно половина тех, кто учился вместе со мной, представляли государственный сектор, а другая половина – бизнеса. Причем обучение проходили чиновники уровня региональных вице-премьеров и министров, руководителей подразделений федеральных
органов исполнительной власти. Из частного сектора – руководители или заместители федеральных компаний, банков», – отмечает руководитель Центра экспортной поддержки Чувашии.

Учебная программа построена по модульному принципу и составлена таким образом, что надо было постоянно работать в команде, причем в процессе деятельности роли в команде менялись. И поэтому с однокурсниками сложились товарищеские отношения и по завершении обучения общение между выпускниками этого потока переподготовки будет продолжаться. Как подчеркивает Григорий Данилов, уже есть планы провести общие совместные мероприятия, где будут участвовать представители разных сфер из разных
регионов.

Опубликовано: 31 мая 2022 г.


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