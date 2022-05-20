Главное, чтобы пациент не откусил вам руку…

Ветеринар — это призвание

Деятельность ветеринарной службы незаметна, о ней редко рассказывают в средствах массовой информации. Поэтому ее роль зачастую недооценивают, и крайне несправедливо. Мы попросили рассказать о профессии ветеринара и задачах службы Андрея Сидоренко, начальника Чебоксарской городской станции по борьбе с болезнями животных Госветслужбы Чувашии (ЧГСББЖ).

— Это уникальная профессия, которая связана со многими отраслями, сферами экономики и социальной жизни. Во все времена перед специалистами стояла и стоит важнейшая задача — обеспечить население безопасными продуктами питания, защитить окружающую среду, животных от опасных болезней, представляющих угрозу и для человека. И чем эффективнее трудится наша служба, тем незаметнее для населения повседневные будни ее сотрудников и тем реже появляются тревожные сообщения о вспышках различных болезней.

— Часто к вам приносят уличное животное, нуждающееся в помощи, и потом оставляют его себе?

— Некоторые люди не могут пройти мимо животного без владельца, нуждающегося в помощи, и приносят его в ветеринарную клинику. Мы очень рады, что таких неравнодушных людей становится все больше, и с большим удовольствием оказываем им посильную помощь. Правда, не всегда человек, нашедший животное, может забрать его себе, потому что у таких людей обычно уже имеются свои питомцы. Тогда «найденыша» пристраивают в хорошие руки через волонтеров.

— Бывает, что кто-то приходит усыплять животное без явных показаний для этого?

— Случается, что здоровое животное приносят на эвтаназию, причины у владельцев бывают разные, чаще всего это переезд или нежелательное поведение питомца. В этих случаях мы отказываем в проведении процедуры, наша клиника не проводит эвтаназию без серьезных на то показаний.

— Чем отличается лечение животных от лечения людей?

— Животные не могут рассказать, что их беспокоит и где у них болит. Им не объяснишь, что лечебные процедуры пойдут на пользу и надо немного потерпеть, — большинство из них все равно попытается откусить вам руку. Наконец, многие процедуры, которые человек может спокойно перенести, у животных требуют седации или введения наркоза.

Но лечение животных — не единственное, чем занимается ЧГСББЖ. Среди ее задач еще и организация лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, охрана населения от болезней, передающихся от животных человеку. Благодаря работе наших специалистов на территории города сохраняется благополучие по особо опасным инфекционным и инвазионным болезням животных.

— О каких болезнях идет речь?

— Сегодня наибольшую угрозу представляют такие заболевания, как африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, бешенство, ящур, бруцеллез и другие. Необходимо постоянно вести работу по предупреждению распространения заразных опасных заболеваний животных, передающихся людям, в том числе через сырье и продукцию, а если они возникают — принимать меры по их ликвидации.

— В чем состоит ежедневная работа сотрудников службы?

— Это обязательные противоэпизоотические мероприятия, лечебно-профилактические обработки, вакцинации, диагностические и мониторинговые исследования животных и птицы, а также лабораторные исследования пищевого сырья и продукции, ветеринарно-санитарная экспертиза. А еще разъяснительная работа с населением и заинтересованными предприятиями разных форм собственности.

В структуре нашей службы два отдела — ветеринарно-санитарной экспертизы и особо опасных болезней животных. Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы занимается экспертизой продукции животного происхождения на рынках, оптовых базах, предприятиях переработки, в торговых точках. Отдел особо опасных болезней животных помимо центральной городской ветеринарной станции включает еще три ветеринарных участка: Московский, Сосновский и Калининский. Они занимаются непосредственно обслуживанием населения по оказанию лечебно-профилактической помощи всем видам сельскохозяйственных и домашних животных, их содержанию и кормлению. Штат полностью укомплектован, у нас трудится 69 человек.

— Кто может стать хорошим ветеринаром?

— Нужно в первую очередь любить животных, иметь желание постоянно обучаться и развиваться, уметь принимать быстрые обоснованные решения в экстренных ситуациях, обладать холодным рассудком. Если у вас есть все эти качества, то вам стоит подумать об этой профессии. И это далеко не полный перечень качеств, без которых трудно стать ветеринарным специалистом. Поэтому в нашей профессии практически нет случайных людей. Ветеринарный врач — это не просто профессия, а призвание.

Справка «СЧ»

Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных ведет свою историю с XIX века, когда был образован приемный покой для осмотра и лечения больных животных. Известно имя одного из первых чебоксарских ветеринарных врачей — Александр Бочаров. Он учился в Казанском ветеринарном институте, получил степень ветеринарного врача с отличием. В 1887 году был назначен ветеринарным врачом в Чебоксарское уездное земство. В его ведении находились приемный покой, два ветеринарных фельдшера и два помощника.

В XIX веке и первой половине XX века в Чебоксарском уезде создавались ветеринарный пункт, ветеринарный участок и ветеринарная лечебница. В 1946 году на базе Чебоксарской городской ветеринарной лечебницы организована ветеринарная поликлиника. Часть ее зданий сохранилась до наших времен — сегодня там располагается Московский ветеринарный участок.

Сергей Григорьев