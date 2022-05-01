Иностранные студенты-медики из Чебоксар отлично выступили на турнире по крикету

Иностранные студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова продемонстрировали отличное выступление на международном турнире по крикету среди университетских команд медицинских и фармацевтических вузов нашей страны.

Соревнования на стадионе «Динамо» в Уфе проходили второй раз. Всего в турнире приняли участие более сотни спортсменов из семи вузов страны, сообщила пресс-служба Чувашского госуниверситета. В бескомпромиссной борьбе студентам ЧГУ удалось завоевать серебряные награды турнира. На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялся коллектив Оренбургского государственного медицинского университета, а замкнул тройку призеров Казанский государственный медицинский университет.

Справка «СЧ»

Крикет — командный неконтактный вид спорта, входящий в семейство игр, в которых используются бита и мяч. Это вторая по популярности командная игра на планете — во многом за счет того, что это любимый вид спорта в одной из самых густонаселенных стран мира, Индии.