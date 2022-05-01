В республике ремонтируются и строятся новые ФАПы

Самые большие проблемы со здоровьем у сельских жителей возникают, как правило, потому что они затягивают свой визит к врачу, когда чувствуют себя плохо. В этом играет свою роль и отдаленность медицинских учреждений: ведь, чтобы добраться до них, многим сельчанам нужно потратить немало сил и времени.

Поэтому так важно, чтобы в глубинке появлялись ФАПы или офисы врачей общей практики, расположенные в шаговой доступности.

В этом году в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» ремонт и строительство сельских медучреждений идут сразу в нескольких районах. 1300 жителей Алатырского района ждут открытия офиса врача общей практики в поселке Киря: на строящемся объекте уже закончены работы по устройству кровли, идет кладка внутренних перегородок.

В селе Пандиково Красночетайского района достраивают фельдшерско-акушерский пункт, там сейчас проводятся отделочные работы. В деревне Новые Мураты Комсомольского района капитально ремонтируют врачебный офис, который обслуживал полторы тысячи взрослых и юных пациентов.

Ремонтные работы идут и во врачебных амбулаториях села Байдеряково Яльчикского района и шумерлинских сел Нижняя Кумашка и Русские Алгаши.

Как отмечают в Минздраве республики, доступность и более высокое качество первичной медицинской помощи помогут сельчанам вовремя проходить диспансеризацию, профосмотры и получать необходимое лечение на ранних этапах заболеваний.