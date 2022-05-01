Если пациент не идет к доктору, то доктор едет к пациенту

Попасть к врачу, когда неважно себя чувствуешь или чтобы убедиться, что назначенное лечение действует, у жителя маленькой отдаленной деревни отнимает много энергии. Нужно добраться до автобуса, остановка которого может быть довольно далеко, потом доехать до Центральной районной больницы.

Расписание врача не всегда совпадает с расписанием транспорта, поэтому, приехав заранее, приходится долго ждать своей очереди. А если нужно будет сдавать анализы, то этот путь придется проделать еще раз. Поэтому мобильный ФАП на базе автобуса, где ведут прием не только терапевт, но и узкие специалисты, делают ЭКГ, берут кровь на анализы — это очень важная составная часть первичной медицинской помощи жителям республики. Мобильный ФАП приезжает в населенные пункты, где нет стационарного лечебного учреждения, по заранее объявленному графику, чтобы жители успели подготовиться к приему врачей, диспансеризации или вакцинации. Медики не только обследуют пациентов, но и назначают лечение, выписывают рецепты на лекарственные препараты.

Даже в городах, где прийти на прием к врачу намного проще, люди часто терпят дискомфорт, а иногда и боль, затягивая с визитом в поликлинику. Нередко это заканчивается вызовом «скорой» и госпитализацией. Что уж говорить о сельских жителях, которые больше тревожатся о своем хозяйстве, чем о себе. Именно поэтому они чаще оказываются на больничной койке с запущенной болезнью. И, конечно, мобильный ФАП для них в некоторых случаях просто спасение.

СПРАВКА «СЧ»

С начала 2022 года мобильный пункт одной только Цивильской центральной районной больницы совершил 73 выезда, обследование смогли пройти 1216 пациентов. В 16 случаях выявлены заболевания и, соответственно, этих людей направили на дообследование. После чего 5 пациентов поставили на учет. Кроме того, 665 человек прошли диспансеризацию.

Передвижной медицинский пункт был организован благодаря национальному проекту «Здравоохранение».