Последний звонок — старт в новую жизнь!

Последний школьный звонок, последняя школьная линейка, а впереди — бесчисленное множество новых дорог, из которых нужно выбрать одну.

Чебоксарский институт Московского политехнического университета поздравляет главных героев праздника — выпускников школ Чувашии с последним звонком.

«Сегодня светлый и немного грустный праздник… Еще совсем недавно вы вошли в первый класс, а уже сегодня звенит последний звонок. Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы сохранили ваше школьное братство. Не забывайте учителей и постарайтесь школьные воспоминания пронести в своем сердце через всю жизнь. Впереди — ответственный шаг: экзамены и выбор учебного заведения для получения дальнейшего образования. В добрый путь, выпускники», — напутствует школьников директор Чебоксарского Политеха Александр Агафонов.

Чебоксарский Политех — один из лидеров образовательного пространства Чувашии. Вуз входит в сотню лучших университетов в рейтинге Forbes: здесь — гарантированное трудоустройство по специальности, участие в разработке инновационных проектов, бюджетные места, диплом государственного образца ведущего вуза страны — Московского политехнического университета.

Политех — это 6 направлений среднего профессионального образования, 12 направлений бакалавриата, 2 программы специалитета и 5 направлений магистратуры как по техническим, так и по гуманитарным специальностям.

Будни студентов Чебоксарского Политеха наполнены путешествиями по стране: в апреле 40 активистов побывали в краю вулканов, царстве ледников и горячих источников — в Камчатском крае. Грант президентской платформы «Россия — страна возможностей» дал возможность 10 дней путешествовать по самому крайнему региону России — ребята летали на вертолетах, катались на ездовых собаках и бороздили Тихий океан.

В Чебоксарском Политехе учится миллионер — единственный из Чувашии победитель Всероссийского конкурса «Твой Ход», студент 3-го курса Алексей Федотов. Выигрывать гранты в Политехе уже традиция: только за последние годы из 200 разыгранных грантов конкурса «УМНИК» на сумму 500 тысяч рублей 80 побед на счету студентов Политеха.

Здесь каждый студент раскрывается по-новому: успевает не только получать знания от мастеров своего дела — профессоров и доцентов, но и раскрываться в творчестве, спорте, юморе, волонтерской и общественной деятельности. При этом получая высокую стипендию, размеры которой достигают 20 тысяч рублей. Страниц издания не хватит, чтобы описать все преимущества и возможности Чебоксарского института Московского политехнического университета.

Воплощай мечты — поступай в Политех!

Приемная комиссия начнет свою работу 20 июня: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 54, тел. 8 (8352) 21-55-75.

Ольга Кириллова

Лиц. № 2398 от 22.09.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.