Ориентировщики нашей республики готовятся участвовать в «Российском Азимуте»

Соревнования в этом году проведут в Чувашии впервые за пять лет. Соревнования пройдут 21 мая на территории Ельниковской рощи в Новочебоксарске.

Всего на участие в состязаниях по спортивному ориентированию подали заявки 39 коллективов, представляющих школы, детские сады и другие социально-образовательные учреждения. В нынешнем году «Российский Азимут» соберет под свое крыло более полутора тысяч человек, из которых львиная доля — дети.

«Люди знакомятся с ориентированием. Участие в «Российском Азимуте» поможет молодежи лучше ориентироваться в лесу», — подчеркнул главный секретарь соревнований Михаил Любавин.

В чем же смысл соревнований? За 45 минут, при помощи карты местности, участникам нужно будет найти как можно больше контрольных пунктов. Результаты фиксируются по лучшему прохождению. Победителей и призеров соревнований наградят медалями и дипломами Министерства спорта России.