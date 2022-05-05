Из разведки не вернулся…

Этот поиск начался с обращения председателя общественной комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества Российского союза ветеранов Павла Золотарева к учащимся Янгличской средней школы имени Героя России Н. Гаврилова Канашского района. Ветеран сообщил, что в ходе исследования подвигов участников Великой Отечественной войны, подорвавших гранатой себя и солдат противника, встретил информацию об уроженце г. Канаша Павле Ильиных и попросил помочь разыскать его родственников. За работу с большим энтузиазмом взялись члены поискового отряда школы «Мы помним».

До войны Павел Ильиных работал в Канашском военкомате. Работы хватало. С введением в 1939 году всеобщей воинской повинности в связи с событиями на Халхин-Голе и с советско-финской войной отдыхать было некогда. А с началом Великой Отечественной войны практически все работники перешли на казарменное положение.

В октябре — ноябре с прибытием в Канаш личного состава 58-го запасного стрелкового полка (позже переименован в 357-й запасной стрелковый полк) 14-й запасной стрелковой бригады объем работы, казалось, возрос в разы. Формировались эшелоны с призванными в Красную Армию, отдельные маршевые роты. В декабре 1941 г. командиром взвода обеспечения в формируемую в Алатыре 141-ю стрелковую дивизию был назначен и Павел Ильиных. Но он просился в бой. В первых же боях дивизии в июле 1942 г., когда в 745-м полку формировалась группа разведки для обследования правого берега реки Дон, старший сержант Ильиных добровольно попросился в ее состав.

Реку надо было форсировать с ходу, не дав противнику опомниться, и организовать эффективную оборону на выгодном для этого водном рубеже. Было известно, что правый берег чуть ли не кишел венгерскими и немецкими частями, в том числе и танковыми. Это подтвердилось и во время самой разведки. Переплыв Дон, разведчики беспрепятственно добрались до западной окраины села, где заметили мелкие группы противника. Видимо, это были передовые дозорные группы немцев.

Но к 17 часам в село вошли танковая бригада противника и колонна машин с пехотой. Разведчики уже не могли оставаться незамеченными, пришлось прорываться к реке. Группа фашистских солдат под прикрытием двух танков попыталась перекрыть путь отхода. Тяжело раненный в ногу старший сержант Ильиных, видимо, понял свое незавидное состояние и остался прикрывать товарищей.

Обратимся к документам 1942 года, хранящимся в Центральном аархиве Министерства обороны РФ в г. Подольске Московской области. Из наградного листа Ильиных П.А.: «С 7 по 8 июля 1942 года на правый берег р. Дон в районе 1-го Сторожевого Давыдовского района Воронежской области была послана разведка от 2-го батальона, в состав которой добровольцем был включен тов. ИЛЬИНЫХ. Днем 8 июля 1942 г. разведкой были обнаружены мелкие группы противника на западной стороне 1-го Сторожевого. В 17.00 8 июля 1942 г. в село 1-е Сторожевое вошли 23 немецких танка и до 30 автомашин с пехотой. Наша разведка была обнаружена и стала отходить к Дону. Мужественно вел себя тов. ИЛЬИНЫХ, он отходил последним, отстреливаясь. В это время два танка противника и до взвода противника отрезали отход к Дону. Тов. ИЛЬИНЫХ, будучи раненным в ногу, продолжал ползти. Окружив тов. ИЛЬИНЫХ, немцы предложили сдаться. Тов. ИЛЬИНЫХ, подпустив немцев вплотную, крикнул: «ВОИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ В ПЛЕН НЕ СДАЮТСЯ», бросил две гранаты, на которых подорвался сам, и уничтожил 5 солдат противника, окруживших его».

За этот подвиг старший сержант Павел Ильиных был представлен к высшей награде СССР — к ордену Ленина, но в ходе рассмотрения эта награда была изменена на орден Красного Знамени.

Наградной лист с представлением Павла Ильиных к правительственной награде утвердил будущий маршал Советского Союза Филипп Голиков, занимавший на тот момент в звании генерал-лейтенанта должность командующего войсками Воронежского фронта.

Но награда долгие годы не могла найти своего героя. Лишь в 2019 году стараниями совета ветеранов г. Березники Пермского края семье героя было вручено удостоверение к ордену Красного Знамени за подписью Президента РФ Владимира Путина.

Живущая в Березниках 86-летняя дочь Павла Ильиных Галина Павловна Миронова плохо помнит подробности работы или службы отца в военкомате — откуда 5-летней девчонке знать содержание работы военкомата? «Был деловой, все время пропадал в военкомате», — вспоминает она. Жили они тогда в Канаше на улице Чувашской, переименованной позже в улицу Дружбы (это в районе двух канашских вокзалов). Но и Галина Павловна, и проживающая в Канаше племянница героя Роза Васильевна с удивительной теплотой вспоминают Павла Андреевича.

К сожалению, на родине Павла Ильиных в деревне Малая Таяба Яльчикского района его родственников пока отыскать не удалось. Нет имени героя и в Книге Памяти Яльчикского района. Возможно, он выехал оттуда еще в раннем детстве.

Пока вызывает вопросы и воинское звание Павла Ильиных. Он упоминается в документах и как старшина, и как старший сержант. Разнится и место захоронения — сегодня имя старшего сержанта Ильиных значится в двух братских могилах на территории Давыдовского района Воронежской области. В ходе дальнейшего поиска нужно учесть, что в ряде документов Минобороны его фамилия записана как Ильинкин.

Поисковые отряды «Мы помним» Янгличской средней школы (руководитель Ирина Иванова), «Звезда» г. Канаша (руководитель Эдуард Анисимов) за короткие сроки провели интенсивную поисковую работу, нашли и наладили связь с родственниками Павла Ильиных. Большую помощь в этой работе оказали Анжелика Матвеева, начальник отдела ЗАГС администрации г. Канаша, и ее заместитель Ирина Сергеева, ветеран ГСВГ Игорь Краснов, специалист Малотаябинской сельской администрации Яльчикского района Лариса Ильина и многие другие неравнодушные люди. Как настоящие бойцы проявили себя члены поискового отряда «Мы помним» Анастасия Уткина и Всеволод Платонов.

Опыт работы янгличских поисковиков и их руководителя Ирины Ивановой — хороший пример и для других отрядов Чувашии, особенно школьных. Они доказали, что провести яркую и результативную работу по увековечению памяти защитников Отечества можно и не выезжая со своего места жительства в районы бывших боевых действий или в другие регионы страны. Думаю, что остальные отряды воспользуются этим опытом, а инициативные педагоги в других школах поверят в свои силы и инициируют создание поисковых групп и отрядов в своих коллективах.

Нам есть что помнить и что передать подрастающим поколениям.