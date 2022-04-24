Реконструкция объездной дороги Чебоксар и строительство развязки выполнены на 80%

Речь идет об отрезке объездной дороги Чебоксар с 637 по 643 километр трассы М-7, где ведутся работы по увеличению количества полос движения с двух до четырех. Основной объем земляных работ здесь уже выполнен, в июне намечено приступить к устройству верхнего слоя. Состав асфальтобетона подобран с учетом особенностей климата и интенсивности движения, благодаря чему дорога будет более устойчивой к образованию дефектов.

На 80% выполнено и строительство транспортной развязки на 638-м километре. Она необходима для равномерного распределения транспортных потоков на съезде с автодороги в направлении Чебоксар. Мостовики возвели опоры, пролетное строение, выполнили гидроизоляцию и уложили покрытие на искусственном сооружении и на съездах. Установлены барьерное и перильное ограждения и линии искусственного электроосвещения. В мае рабочие приступят к устройству шумозащитных экранов, элементов водоотвода и нанесению защитного состава на бетонные поверхности путепровода. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке установят около 6,5 км линий наружного освещения, 7,5 км металлического барьерного ограждения и около 400 дорожных знаков.

Ввод в эксплуатацию объекта в целом намечен на 2023 год. По завершении работ на данном участке автодороги планируется вдвое увеличить пропускную способность. Сегодня пиковая интенсивность движения здесь составляет 37 тысяч автомобилей в сутки, сообщают в федеральном дорожном агентстве.