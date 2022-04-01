30 апреля работники пожарной охраны отметят свой профессиональный праздник

Накануне их поздравил Глава Чувашии.

«Профессия пожарного — удел отважных, мужественных и сильных людей, готовых самоотверженно сражаться с огненной стихией и всегда прийти на помощь. Именно такие качества отличают огнеборцев Чувашии», — подчеркнул Олег Николаев.

Он также отметил, что профессионализм наших спасателей, техническое оснащение пожарных подразделений современными системами пожаротушения — это основа надежной защиты жизни и здоровья людей, их жилья и имущества, объектов экономики и социальной сферы. Огнеборцы делают все возможное, чтобы уберечь людей от беды, предупредить трагедию. К слову, в этом году число пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 29,6%, в два раза меньше стали гибнуть в них люди.

Поблагодарив представителей этой героической профессии за их нелегкий, но такой нужный труд, особые слова признательности руководитель региона выразил уважаемым ветеранам. Многие из них отмечены государственными и ведомственными наградами и продолжают передавать свой ценный опыт молодым специалистам.