30 апреля работники пожарной охраны отметят свой профессиональный праздник

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Накануне их поздравил Глава Чувашии.
«Профессия пожарного — удел отважных, мужественных и сильных людей, готовых самоотверженно сражаться с огненной стихией и всегда прийти на помощь. Именно такие качества отличают огнеборцев Чувашии», — подчеркнул Олег Николаев.
Он также отметил, что профессионализм наших спасателей, техническое оснащение пожарных подразделений современными системами пожаротушения — это основа надежной защиты жизни и здоровья людей, их жилья и имущества, объектов экономики и социальной сферы. Огнеборцы делают все возможное, чтобы уберечь людей от беды, предупредить трагедию. К слову, в этом году число пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 29,6%, в два раза меньше стали гибнуть в них люди.
Поблагодарив представителей этой героической профессии за их нелегкий, но такой нужный труд, особые слова признательности руководитель региона выразил уважаемым ветеранам. Многие из них отмечены государственными и ведомственными наградами и продолжают передавать свой ценный опыт молодым специалистам.

Опубликовано: 29 апреля 2022 г.


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