Компания «ЭнергосбыТ Плюс» информирует об изменениях в графике работы офисов обслуживания клиентов

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» информирует клиентов в Чебоксарах и Новочебоксарске об изменениях в режиме работы офисов продаж и обслуживания компании.
В связи с наступающими майскими праздниками с 30 апреля по 3 мая прием клиентов вестись не будет.
4, 5 и 6 мая офисы работают в обычном режиме, с 8.00 до 17.00.
7-10 мая – выходные дни.
Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что решать вопросы, касающиеся теплоснабжения, можно с помощью онлайн-сервисов компании. Они доступны каждому.
На сайте https://chuvashia.esplus.ru и в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» клиенты в любое время могут:
- получить консультацию специалиста;
- передать показания приборов учета;
- проверить состояние лицевого счета;
- оплатить счета без комиссии и т.д.