Компания «ЭнергосбыТ Плюс» информирует об изменениях в графике работы офисов обслуживания клиентов

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» информирует клиентов в Чебоксарах и Новочебоксарске об изменениях в режиме работы офисов продаж и обслуживания компании.

В связи с наступающими майскими праздниками с 30 апреля по 3 мая прием клиентов вестись не будет.

4, 5 и 6 мая офисы работают в обычном режиме, с 8.00 до 17.00.

7-10 мая – выходные дни.

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что решать вопросы, касающиеся теплоснабжения, можно с помощью онлайн-сервисов компании. Они доступны каждому.

На сайте https://chuvashia.esplus.ru и в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» клиенты в любое время могут: