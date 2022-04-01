Компания «ЭнергосбыТ Плюс» информирует об изменениях в графике работы офисов обслуживания клиентов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

 

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» информирует клиентов в Чебоксарах и Новочебоксарске об изменениях в режиме работы офисов продаж и обслуживания компании.

В связи с наступающими майскими праздниками с 30 апреля по 3 мая прием клиентов вестись не будет.

4, 5 и 6 мая офисы работают в обычном режиме, с 8.00 до 17.00.

7-10 мая – выходные дни.

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что решать вопросы, касающиеся теплоснабжения, можно с помощью онлайн-сервисов компании. Они доступны каждому.

На сайте https://chuvashia.esplus.ru и в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» клиенты в любое время могут:

  • получить консультацию специалиста;
  • передать показания приборов учета;
  • проверить состояние лицевого счета;
  • оплатить счета без комиссии и т.д.
Опубликовано: 27 апреля 2022 г.


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