Татьяна Удина: Непроверенные «детские виртуальные миры» могут быть опасными для нормативной социализации детей

Производитель детских конструкторов LEGO Group и разработчик видеоигр Epic Games объявили о заключении долгосрочного партнерства для создания метавселенной. По словам авторов, виртуальная реальность будет безопасной для детской аудитории. Задумка коммерческих гигантов, которые десятилетиями развивали малышей, создавая удивительные миры в своих играх, безусловно интересны. Но стоило бы обратить внимание на то, что все проекты компаний изначально коммерческие.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уверена, что IT-гиганты пытаются «омолодить» аудиторию и взращивать своих будущих покупателей буквально с пеленок. Ради увеличения дохода они готовы на всё, поэтому чаще всего такие «детские» соцсети и виртуальные сервисы представляют большую опасность.

«К сожалению, основная цель даже, на первый взгляд, невинных инициатив, направленных на создание комфортной и безопасной среды, — это получение прибыли. А в погоне за ней корпорации стремятся как можно сильнее привязать к себе пользователей, и дети, увы, слишком часто становятся легкими жертвами манипулятивного дизайна и недостаточной модерации», — отметила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Такого же мнения придерживается председатель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация психологов образования России». Татьяна Удина уверена, что, как любой продукт цивилизации, «детские виртуальные миры» окрашены ценностными ориентирами их создателей.

«Если создатели «виртуальных миров» имеют какие-либо сверхидеи или антисоциальные взгляды, то «заражение» ими и формирование деструктивных установок весьма вероятно, и особенно легко это будет происходить в среде детей от 10 до 13 лет, когда главная задача возраста- это освоение социальных норм», — подчеркивает она.

Яркий пример — приложение YouTube Kids. Изначально оно было полезной площадкой для «юных любопытных умов». Однако здесь стал появляться неприемлемый контент с непристойными выражениями, шутками о педофилии, ролики, призывающие к суициду, к неоправданным диетам. Причём система рекомендованных видео сама предлагала такие ролики своей аудитории.

Проблемы модерации на западных хостингах и в соцсетях сегодня особенно остро стоят для российских пользователей. Многие площадки уже стали полем боя информационной войны: дети невольно сталкиваются с недопустимым контентом.

Татьяна Удина считает, что родителям в обязательном порядке необходимо объяснять ребенку, насколько виртуальный мир может быть токсичным.

«Если мы оставим детей там без присмотра и не научим их цифровому гражданству, уже начиная с 7-8 лет, то это может негативно сказаться на их психическом здоровье, на формировании их идентичности. Неизвестные и непроверенные «детские виртуальные миры» могут быть достаточно опасными для нормативной социализации детей, особенно, если ребенок «путешествует» там без ведома родителей и педагогов», — резюмирует психолог.

Поэтому важно обращать внимание на безопасность детского контента в интернете. Родители должны четко отслеживать, что и когда смотрит ребенок, по какому «виртуальному миру» путешествует.