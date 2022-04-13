25 апреля. Республика в событиях и лицах

1848 – в д. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии (ныне село Тетюшского района Республики Татарстан) родился Иван Яковлевич Яковлев, выдающийся деятель культуры и просвещения чувашского народа, создатель современной чувашской письменности, педагог-демократ, писатель, переводчик. Окончил землемерно-таксаторские классы, Симбирскую классическую гимназию, Казанский университет. В годы учёбы в гимназии открыл частную школу, которая в последующем стала первым педагогическим учебным заведением чувашского народа, из стен которого вышло более тысячи учителей. Деятельность И.Я. Яковлева и его школы способствовали интеллектуально-культурному развитию чувашского народа: зарождению и развитию художественной литературы, музыкального, театрального и изобразительного искусства. В годы работы инспектором чувашских школ Казанского учебного округа он открыл множество сельских школ, им издано свыше ста учебников, пособий и книг. Итогом полувековой деятельности по просвещению является «Духовное завещание чувашскому народу», написанное им в 1921 году, где он сформировал основные принципы национальной идеи, кодекса нравственных правил. Его именем названы Чувашский государственный педагогический университет, общеобразовательные школы, проспект в Чебоксарах. Установлены памятники и открыты музеи в Чебоксарах, Ульяновске, родном селе Кошки-Новотимбаево.

1908 – в с. Шоршелы Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района) родился Николай Семенович Белов, организатор производства. Окончил Московский энергетический институт. Прошёл путь от инженера до управляющего Дальневосточной энергосистемой, в 1947-1972 годах работал управляющим «Кузбассэнерго» Кемеровской области. В 1966 году за высокие производственные показатели удостоен звания Героя Социалистического Труда.

1929 – в д. Полевые Буртасы Яльчикского района родился Петр Никифорович Чернов, народный учитель СССР, отличник народного просвещения РСФСР.

Окончил Калужское артиллерийское военное училище, Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева. В 1953-1996 годах работал учителем физики, заместителем директора по учебной работе, директором Яльчикской средней школы, методистом роно. Первым в Чувашии удостоен почетного звания «Народный учитель СССР».

Автор более 20 научных и методических работ осуществлял на практике принципы целост­ности педагогического процесса, заинтересованность взаимодействия школы, семьи и общественности в обучении и воспита­нии учащихся.

1930 – в Чебоксарах прошла премьера остросюжетного художественного фильма «Апайка» (Прачка) чувашского режиссера Иоакима Максимова-Кошкинского, созданного кинотрестом «Чувашкино». В годы Гражданской войны в одной из казанских прачечных работала чувашская девушка Таиса. Буржуазная клиентура называла её пренебрежительно «апайкой». В дни, когда в городе вспыхнул белогвардейский мятеж, Таиса познакомилась с большевиком Валиевым, полюбила его и стала активным участником революционной борьбы. По заданию подпольного комитета она должна была передать в штаб важную шифровку. Случай свёл девушку с её братом, белогвардейским офицером. После допроса Таиса оказалась в тюрьме. Вырвавшись из застенка, она вместе с Валиевым предотвращает подготовленный белыми взрыв железнодорожного моста. Роль Таиси исполнила чувашская артистка театра и кино Тани Юн (Татьяна Степановна Максимова-Кошкинская (девичья фамилия Бурашникова). Фильм не сохранился, — в числе других картин киностудии «Чувашкино» был уничтожен в конце 1930-х годов, когда И.С. Максимов-Кошкинский и Тани Юн были незаконно репрессированы.

1939 – в д. Синьялы Цивильского района родился Николай Данилович Григорьев, народный артист Чувашской АССР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского, премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля. В 1961 году после окончания ГИТИСа в Москве был зачислен в актерскую труппу Чувашского государственного драматического академического театра им. К.В. Иванова. В 1969-1989 годах работал в должности директора театра и одновременно выступал на сцене. Владеет техникой мастерства от высшей трагедии до гротесковой фарсовой комедии, отличается яркой сценичностью. С 2002 года преподает в Чувашском государственном институте культуры и искусств, заведует кафедрой актерского искусства.

1992 – постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской Республики учрежден День чувашского языка. Отмечают в день рождения выдающегося деятеля культуры и просвещения чувашского народа, создателя современной чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева.

2009 – Национальное радио Чувашии начало свое вещание в тестовом режиме. Для участников праздничного митинга в честь Дня чувашского языка, который состоялся в сквере им. И.Я. Яковлева в Чебоксарах, было организовано прямое включение радиостанции. Сегодня вещание ведётся на территории республики круглосуточно на русском и чувашском языках.