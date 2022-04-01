СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии

«Правительство России направило 45 млн рублей субсидий производителям хлеба Чувашии. Эта сумма в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. Мера направлена на недопущение в республике роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия: предприятиям хлебопекарной промышленности планируется возмещать часть затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Размер субсидии в расчете на тонну произведенной и реализованной продукции также вырос в сравнении с прошедшим годом — до 2500 рублей. В 2021 году, напомню, субсидию получили 20 организаций хлебопекарной промышленности на сумму 28,9 млн рублей. Одним из обязательных условий получения субсидии было недопущение роста отпускных цен. Благодаря такой поддержке хлебозаводам республики удалось сдержать цены на хлебопекарную продукцию до августа 2021 года».