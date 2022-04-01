Елена Герасимова и Юлия Николаева выиграли соревнования в женском командном многоборье

Представительницы Чувашии в составе сборной ПФО выиграли соревнования в женском командном многоборье на чемпионате России, который сейчас проходит в Казани. Для окружного коллектива эта победа стала первой в истории турнира! Команда ПФО с представительницами Чувашии в составе по сумме четырех упражнений показала результат 208,595 балла. Помимо Елены Герасимовой и Юлии Николаевой за дружину выступили Алена Глотова из Ульяновска, Анастасия Артамонова из Самары, Мария Минаева из Зеленодольска, Диана Аванесян из Йошкар-Олы. Как сообщили в Минспорта Чувашии, второе место заняла сборная Москвы, набравшая 208,56 балла, а «бронзу» завоевали гимнастки из ЦФО с результатом 203,13 балла.