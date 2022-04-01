Военком Чувашии попросил родителей призывников не беспокоиться

Служба в армии — большая честь

С 1 апреля в России стартовал весенний призыв в Вооруженные силы России. О том, как будет проходить призывная кампания в нашей республике, не отразится ли на ней военная спецоперация на Украине и ожидается ли на сборных пунктах смягчение антиковидных мер, — в нашем интервью с военным комиссаром Чувашии Бахтиером Холиковым.

— Бахтиер Махмаджонович, родители, чьи сыновья готовятся к прохождению срочной армейской службы, в первую очередь сейчас волнуются, не отправят ли их сыновей на Украину. Стоит ли им беспокоиться?

— Как уже было сказано Президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, призывники-срочники в «горячие точки» направляться не будут. Поэтому беспокоиться не стоит.

— Еще один вопрос: тех, кто сейчас должен вернуться с прошлогоднего весеннего призыва, не задействуют в спецоперации?

— Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года, как только истечет срок службы, будут своевременно уволены в запас и отправлены домой согласно Указу Президента России. Еще раз повторюсь, они не будут задействованы в спецоперации.

— Будет ли проводиться дополнительный призыв резервистов? В некоторых СМИ была информация, что россиянам, которые находятся в запасе, начали приходить на телефон сообщения с призывом прийти в военкомат.

— Таким фейкам доверять не стоит, но для уточнения можно позвонить в военный комиссариат по месту жительства и переговорить с сотрудником военкомата. Много времени это не займет, зато все вопросы сразу решатся. Словом, в настоящее время дополнительный призыв резервистов из запаса проводить не будут.

ЦИФРА 134,5 тыс. человек, по данным Минобороны России, планируется призвать и направить для прохождения военной службы этой весной

— Какие есть новшества в призыве этого года?

— В целом радикальных изменений нет, но расширен список тех, кто может претендовать на отсрочку от армии. Согласно Постановлению Правительства России, претендовать на нее теперь смогут сотрудники IT-компаний до 27 лет с годовым стажем, а также молодые специалисты с меньшим стажем работы, если они окончили вуз за год до назначения на должность. Список таких граждан в Министерство обороны направляет Минцифры России.

— А какие именно специальности подготовки имеются в виду?

— Все сразу не перечислить, в перечне — порядка 75 пунктов. Ну, например, это специалисты по прикладной математике и информатике, информационной и компьютерной безопасности, криптографии, робототехнике и так далее. Список в открытом доступе.

— Сейчас повестку вручают призывнику лично в руки, под расписку. Но уже давно рассматривается предложение отправлять повестку заказным письмом, решение пока не принято?

— Пока нет. Но отмечу, что это никак не меняет сути вызова граждан на мероприятия призыва. И хочу обратиться к юношам, подлежащим призыву в ряды Вооруженных сил: не нужно бояться идти в военкомат, служба в армии — большая честь и почетная обязанность каждого гражданина.

— Какая задача стоит перед военкоматом этой весной?

— Призыв, стартовавший 1 апреля, продлится до 15 июля. За это время намечено направить в войска более 1300 новобранцев. Кстати, это меньше, чем за тот же период прошлого года. Уверен, задание по призыву мы выполним в полном объеме и в установленные сроки. Первые отправки срочников в войсковые части планируются в третьей декаде мая.

СПРАВКА «СЧ» Всю актуальную информацию о призыве можно найти на сайте Военного комиссариата Чувашии, а также на официальном портале Минобороны России в разделе «Служба по призыву». В блоке «Контакты» молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов. В разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в научных ротах.

— Сейчас, когда пандемия сбавила обороты, противоэпидемические меры будут ослаблены?

— Пока ограничения в полном объеме не отменены, поэтому все необходимые меры Роспотребнадзора будут соблюдаться. Задача не допустить вспышки инфекционных заболеваний в Вооруженных силах страны по-прежнему актуальна. В военкомате, на сборном пункте также будет проводиться обработка помещений. Для призывников организуют тестирование. Как и прежде, каждый по своему желанию может пройти вакцинацию.

— Бахтиер Махмаджонович, с какими наставлениями вы бы обратились к молодым парням, которые отправляются на срочную службу? Ведь, сталкиваясь в интернете с разной информацией, причем не всегда достоверной, молодежь более всего подвержена каким-то сомнениям.

— Нужно понимать, что срочная военная служба значима и важна как для страны, так и для тебя самого как настоящего мужчины, гражданина. Это понимание поможет преодолеть сложности адаптации в армейском коллективе, осознать личную ответственность за все, что тебе доверено. А к информации в интернете нужно относиться критически, говоря молодежным сленгом, ее нужно «фильтровать», отличать провокации, которые рассылают недоброжелатели.

ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС — В какие военные вузы поступают ребята из Чувашии? — поинтересовались мы также у Бахтиера Холикова. «Ежегодно порядка 125-130 юношей поступают в учебные заведения Министерства обороны страны и других силовых ведомств, — ответил военный комиссар республики. — Кстати, в период прохождения службы тоже можно поступить в военный вуз Минобороны РФ и стать офицером. Военнослужащие поступают вне конкурса».

— А какие слова вы бы сказали нашим военнослужащим-землякам, участвующим в спецоперации на Украине?

— Хотелось бы пожелать им мужества, стойкости и отваги при выполнении боевых задач. Но особые слова уважения и поддержки в это непростое время хочу выразить родным и близким военнослужащих, участвующих в спецоперации. Всем сердцем верим в них, вместе ждем победы.

— Благодарю за интервью.

КСТАТИ

8 апреля в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов.

С праздником работников военкоматов республики поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.

«Вы занимаете особое место в укреплении обороноспособности государства, ведете подготовку защитников Отечества и проводите активную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи», — подчеркнул руководитель региона, отметив, что в военных комиссариатах Чувашии работают специалисты, которых отличают профессионализм, верность Родине и преданность долгу. Показателями работы являются авторитет призывников Чувашии во всех родах войск и лидирующие позиции региона по подготовке призывников к службе в армии.