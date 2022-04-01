ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии

«Мы ставим себе задачу — повысить активность участия организаций в антикризисных программах льготного кредитования и запускаем информирование через организацию коммуникаций между бизнесом и банками. Важно, чтобы представители бизнеса знали об этих программах, о том, как их можно получить, какие документы нужны в тех или иных случаях. Мы провели несколько мероприятий специально для малого и среднего бизнеса, где рассказывали не только о формах поддержки, но и о возможностях инвестирования свободных средств и разнонаправленного использования имеющихся ресурсов. Это направление, несомненно, надо продолжить, тем более в такие насыщенные событиями периоды, когда изменения идут ежедневно».