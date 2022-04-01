Все ресурсы для социально ориентированных организаций объединены в одном центре

Создать ресурсный центр поддержки СО НКО в своем Послании Государственному Совету поручил Глава Чувашии Олег Николаев. Ключевые задачи центра — объединение лучших практик работы в социальной сфере и поддержка организаций некоммерческого сектора.

Для социально ориентированных некоммерческих организаций здесь будут проводить индивидуальные и групповые консультации со специалистами в области бухгалтерского учета, юриспруденции, фандрайзинга (привлечения денежных средств), участия в государственных закупках, защиты персональных данных.

«В помощь СО НКО — информационные базы. Бизнес сможет узнать о грантовых конкурсах и имуществе республики, которое может быть предоставлено на безвозмездной основе или по льготным ставкам арендной платы», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Также в ресурсном центре запланированы обучающие семинары, практикумы, мастер-классы на актуальные для представителей некоммерческого сектора темы.

Сейчас продолжается работа по созданию информационной базы коммерческих фондов–грантодателей и регионального пула экспертов для консультирования. Ресурсный центр СО НКО является подразделением Агентства по поддержке малого бизнеса в Чувашии.

Дмитрий Ковалев