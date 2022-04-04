Звезды российского хоккея побывали на финале Ночной хоккейной лиги в Чебоксарах

Шикарная арена не должна пустовать

«Папа, забей шайбу, пожалуйста!» — так юный болельщик поддерживал отца, который боролся на льду под сводами дворца «Чебоксары Арена». Именно здесь прошла заключительная игра регионального этапа Ночной хоккейной лиги в «дивизионе 40+» между командами «Энергия ХХ Век» и «Энергия». За бескомпромиссной борьбой двух дружин с трибун наблюдали легенды отечественного хоккея — олимпийский чемпион 1984 года, многократный чемпион мира и Европы, конкурировавший за вратарскую позицию в сборной СССР с Владиславом Третьяком Владимир Мышкин и многократный чемпион мира и Европы Ирек Гимаев!

…В свое время Владимир Семенович и Ирек Фаритович, играя за сборную СССР, побеждали в Монреале на Кубке Канады-1981 родоначальников хоккея — с вышедшими на лед Уэйном Гретцки, Марселем Дионом и Ги Лефлером и великим Скотти Боумэном на тренерской скамье. Были времена… Сейчас звездам хоккея уже за 60, но они не сидят на месте, а активно занимаются популяризацией любительского хоккея в России. И обстановка на матче, и спортивная инфраструктура в столице Чувашии гостям пришлись по душе.

«Я уже не в первый раз в Чебоксарах и вижу, что финальные матчи проходят на высоком уровне. На лед выходят люди, которые любят эту игру и отдаются ей на все сто процентов, — подчеркнул Владимир Мышкин. — Хоккей воспитывает целеустремленность и трудолюбие — качества, которые важны на протяжении всей жизни».

КСТАТИ Легенда вратарского цеха Владимир Мышкин высказал свое мнение по поводу санкций, которые были наложены на российский хоккей и спорт в целом: «Очень отрицательно отношусь к санкциям — это чистая политика. Дело не в хоккее и не в спорте. Идет волна против нашей страны…»

«Ночная хоккейная лига из года в год растет в мастерстве, в понимании игры. И меня это радует. Ведь хоккей — это такая игра, в которой ты всегда находишь какие-то новые решения, у тебя есть возможность постоянно чему-то учиться, — говорит Ирек Гимаев. — На льду люди выплескивают свои эмоции, а домой приходят спокойные, получившие хороший заряд».

Отдельно Гимаев похвалил нашу хоккейную площадку: «Важно, чтобы такая замечательная арена не пустовала. Я очень надеюсь, что у вас будет команда уровня КХЛ или чуть пониже. В Чувашии сделали шикарную базу, которая должна дать плоды».

Если говорить об игре между «Энергией ХХ Век» и «Энергией», то матч не имел решающего турнирного значения — по итогам предварительных игр победитель регионального этапа уже определился. Обладателем главного титула и путевок на всероссийский финал НХЛ (Ночной хоккейной лиги), который пройдет с 4 по 17 мая в городе Сочи, стала дружина «Энергия ХХ Век». Несмотря на сей факт, другой «Энергии» важно было громко хлопнуть дверью. «Мы не собирались сдаваться. Перед матчем думали о тактике — на тренировках отрабатывали моменты — кто, где будет играть и какие позиции занимать», — рассказал один из игроков команды Вячеслав Мельников. И хоккеисты «Энергии» бились — ложились под шайбы, зарабатывали удаления, демонстрировали комбинационную игру, но… Их соперники оказались более подготовленными к встрече и выиграли матч со счетом 5:1.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии: «В Чувашии хоккей — популярный вид спорта, которым занимаются более 7,5 тысячи человек, и правительство республики ведет активную работу по развитию спортивной инфраструктуры. В Чебоксарах недавно появился Региональный центр по хоккею, а в этом году начнется строительство еще двух крытых ледовых катков — на стадионе «Волга» и в микрорайоне «Новый город». Уверен, что благодаря новым ледовым аренам все больше мальчишек будут записываться в хоккейные секции».

«Наша команда боролась до конца, — поделился эмоциями после игры болельщик «Энергии» Александр Киреев. — Но соперники четче играли в пас — это было заметно. Я пришел на финальный матч болеть за сына. Хотелось, чтобы забил, но, к сожалению, у него в этот раз не получилось».

После финального свистка команда «Энергия» получила серебряные медали, а «Энергия ХХ Век» — золотые награды и кубок. Кстати, бронзовым призером стал коллектив «Восток», обыгравший хоккеистов «Ортиса» со счетом 10:6. Поощрили и самых ценных игроков турнира — лучшим нападающим был признан Дмитрий Малков из «Энергии», а вратарем — Эдуард Петров из команды «Энергия ХХ Век». Награды двум командам и лучшим игрокам вручили знаменитые гости.

«Для меня получить приз из рук легенды вратарского цеха Владимира Мышкина — большая честь и огромное счастье!» — радовался после награждения Эдуард Петров, во внехоккейной жизни — руководитель предприятия по выпуску металлоизделий. По словам Эдуарда, он никогда не играл профессионально, но мечтал об этом, еще с детских лет выходил с клюшкой на лед. «И сейчас хоккей приносит мне огромное удовольствие, — говорит он. — Теперь впереди всероссийский финал. Настрой у всей команды боевой».