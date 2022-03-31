Стартовал приём заявок на республиканский конкурс «Экспортер года»

В Чувашии выберут лучших поставщиков продукции за границу по итогам 2021 года. В конкурсе могут принять участие республиканские организации и индивидуальные предприниматели, отправляющие свою продукцию за рубеж, а также и те, кто еще только планирует заниматься экспортом.

Ежегодная премия «Экспортер года» проводится в целях стимулирования производства экспортно-ориентированной продукции, содействия дальнейшему развитию внешней торговли, увеличению объемов экспорта и повышению качества и конкурентоспособности производимых в Чувашии товаров (работ, услуг) на мировом рынке среди организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории республики.

Конкурс проводит региональный Центр экспортной поддержки под эгидой Минэкономразвития Чувашии. Для участия в конкурсе субъектам малого и среднего предпринимательства нужно до 20 апреля подать заявку, заполнив анкету на сайте: https://exporter21.ru/.

Номинации конкурса:

– «Экспортер года в сфере промышленности»;

– «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

– «Экспортер года в сфере услуг»;

– «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Все участники получат гарантированные ценные призы.