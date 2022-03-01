Светлана КАЛИКОВА: Поддержка культуры — дорога с двусторонним движением

Руководитель Минкультуры Чувашии о новых возможностях отрасли, обмене опытом и предстоящих событиях

Сотрудники театров и концертных организаций, музеев, архивов и библиотек, специалисты Домов культуры и коллективы художественной самодеятельности — все эти хранители и подвижники культуры отмечают 25 марта свой профессиональный праздник. А ведь зачастую это они устраивают праздники для других, вкладывая свою душу, мастерство и талант.

Именно деятели этой отрасли дарят нам незабываемые эмоции, обогащают душу и заставляют по-новому взглянуть на события, историю. Чем живут сегодня культурные учреждения и творческие коллективы, какие возможности открываются перед ними, чего удалось достичь, а где еще предстоит раскрыть потенциал, рассказала «СЧ» накануне торжества руководитель Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

— Светлана Анатольевна, вы почти полтора года возглавляете министерство. И вступили в эту должность далеко не в простой год. С какими сложностями пришлось столкнуться на новом посту?

— В должность министра культуры я вступила 3 ноября 2020 года, под завершение финансового года. И для нас было важно выполнить все задачи, поставленные перед отраслью. На тот момент строились три сельских клуба в Чебоксарском, Канашском и Вурнарском районах и филармония, реконструкция которой, как мы помним, длилась с 2008 года. И если клубы нам удалось сдать вовремя, с филармонией ситуация оказалась гораздо сложнее. Открыли мы ее только через год, в декабре 2021 года.

Кроме того, это было время, когда мы учились жить и творить в условиях коронавируса. Театры после вынужденного простоя в разгар пандемии начали работать только с сентября.

Была сложность в наполнении залов, соблюдении антиковидных ограничений. Тем не менее мы смогли организовать все процессы таким образом, чтобы культурная жизнь республики продолжалась. Сотрудники театрально-концертных учреждений, библиотек, музеев начали активно работать в онлайн-режиме.

Цифровой формат, по сути, дал возможность нашим учреждениям и коллективам широко заявить о себе за пределами республики. Их творчество, проекты стали интересны не только малой родине, но и другим регионам.

— Если в 2020 году в связи с пандемией наблюдалось некоторое затишье на культурном фронте, то 2021-й, несмотря на продолжающуюся пандемию, стал богаче на события. А мероприятия, посвященные трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей, о которых мы подробно рассказывали на страницах нашей газеты, пожалуй, можно назвать «прорывом».

— Действительно, 2021 год у нас прошел под знаком трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. Республика открыла давно забытую страницу истории, увековечила имена героев-тружеников в картинах, книгах, музыке, кино. Что было оценено и на межрегиональном уровне: например, издание Чувашского книжного издательства «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» получило звание «Книга года» на фестивале национальной книги «Читающий мир». Огромную работу провели наши архивы. Ведь именно их материалы, бережно хранившиеся в фондах, стали базой для издания книг, создания различных театральных постановок, фильмов. Вот и в 2022 году архивы для нас — это большая опора в проведении Года выдающихся земляков. К слову, Государственный исторический архив Чувашии первым организовал выставку, посвященную легендарным выходцам нашей республики, которая еще будет пополняться новыми именами.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

руководитель Минкультуры Чувашии: «Год, посвященный увековечению памяти строителей оборонительных рубежей, оставил большой след в летописи республики. Нам еще предстоит открыть Мемориальный комплекс в Козловском районе, увидеть в Чувашском государственном театре оперы и балета оперу о Сурском рубеже, это один из самых ожидаемых проектов. Мы рассчитываем услышать новые имена, увидеть молодых и перспективных артистов».

— Настолько масштабно эта тема, пожалуй, еще не поднималась ни в одном из регионов, которые принимали участие в возведении Сурского рубежа и Казанского обвода?

— Да, и нам очень приятно, что опытом Чувашии заинтересовались соседние регионы. Так, уже с 29 марта стартует совместный с Татарстаном патриотический марафон «Подвиг в тылу». При поддержке нашего ведомства и Министерства культуры Татарстана намечено провести концерты, выставки. С этой программой вместе с коллегами мы намерены объехать три района Чувашии, пять районов Татарстана. Завершится марафон в начале мая совместной научно-практической конференцией с приглашением ведущих историков двух республик, а также концертом в Татарской государственной филармонии.

— Есть чем гордиться Чувашии и в реализации федеральных программ, таких как «Пушкинская карта»…

— Вы правы, начиная с 1 сентября 2021 года, все театрально-концертные учреждения включились в этот проект. И, несмотря на определенные сложности на первых порах (выборка мероприятий, технические процессы подключения к цифровым ресурсам, установка так называемых «белых» терминалов), он был запущен достаточно успешно. «Пушкинская карта», конечно, заставила учреждения по-новому посмотреть на свои возможности, оперативно пересмотреть программу. И результат не заставил себя ждать: по количеству проданных билетов Чувашия сейчас находится на седьмом месте в России, перед нами такие города-миллионники, как Москва, Санкт-Петербург и несколько регионов. Если же говорить по абсолютному проценту охвата молодежи, то мы на втором месте. Мы смогли охватить этой программой более 90% молодежи. И в этом, конечно, помогла поддержка Главы Чувашии, Министерства образования и молодежной политики, муниципальных управлений образования. Благодаря такому взаимодействию учреждениям культуры, творческим коллективам удалось сделать этот проект действительно интересным и полезным для молодежи.

Мы видим, как сегодня в рамках «Пушкинской карты» создаются увлекательные программы, проводятся мастер-классы в музеях и библиотеках. При Русском драмтеатре открылась театральная гостиная, где можно пообщаться с артистами, режиссерами. Подобный проект запустили в Театре оперы и балета, где тоже проходят интерактивные встречи. Такое «погружение» в среду позволяет ребятам по-новому посмотреть на само произведение, увидеть новые грани.

— Однако, несмотря на интересные программы, которые предлагают деятели культуры обладателям уникальной карты, сегодня непросто увлечь молодежь. Некоторые старшеклассники нехотя идут на выставки и спектакли, и только потому, что настоял учитель.

— Если ребенка с раннего возраста не приобщать к чтению, то, наверное, в 15 лет молодой человек вряд ли самостоятельно заинтересуется богатым миром литературы. То же можно сказать про культуру. Если с малых лет ребенку не прививать любовь к театру, музыке, то потом будет сложно заставить молодого человека пойти на оперу. Государство сейчас делает все возможное, чтобы семьи с детьми имели возможность ходить в музеи и театры, не затрачивая больших средств. И в настойчивости со стороны родителя или учителя, которые предлагают детям сходить на спектакль, на мой взгляд, нет ничего плохого. Почему бы школьникам, которые изучают «Евгения Онегина», не посмотреть одноименную оперу в Театре оперы и балета? Почему бы юным жителям республики, которым нужно знать культуру родного края, не познакомиться с жизнью и творчеством просветителя Ивана Яковлева в Чувашском драматическом театре? Что плохого, если ребята увидят необыкновенную историю Маленького принца на сцене Русского драмтеатра? Поэтому я советую всем максимально использовать этот ресурс.

— И учреждениям культуры?

— Конечно, ведь «Пушкинская карта» для них — это реальная возможность привлечь внебюджетные средства. Мы много говорим о Русском драматическом театре, как о самом активном участнике проекта. Дополнительные внебюджетные средства театр направил на повышение зарплаты сотрудников.

По «Пушкинской карте» работать могут теперь и сельские клубы, и библиотеки. К примеру, наши кинотеатры, кинозалы, открытые при поддержке Фонда кино, в том числе и в селах, могут подписать договоры с Госфильмофондом и показывать на своих площадках фильмы, на которых когда-то воспитывались мы. За последние годы в 18 муниципалитетах на базе районных домов культуры открылись кинозалы при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино. Но сегодня мы видим, что далеко не все учреждения культуры на селе подключились к «Пушкинской карте». Казалось бы, все есть — оборудование, возможности. Но не хватает активности. А нужно использовать этот ресурс, чтобы поддерживать свои учреждения культуры на должном уровне, чтобы коллективу было интересно и комфортно работать.

— Сельские дома культуры, клубы, да еще с кинозалами, конечно, очень востребованы. Но некоторые из них давно требуют хорошего ремонта, а то и масштабной переделки…

— Мы решаем и эту проблему. В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» в деревне Ярабайкасы Моргаушского района построен новый клуб, также капитально отремонтированы несколько культурных учреждений. Это был год подготовки новой подпрограммы по строительству и капитальному ремонту клубов. В 2021 году мы подготовили три типовых проекта: клубы на 150, 100 и 50 мест, которые теперь зарегистрированы в Республиканской службе единого заказчика, и районам нет необходимости самим их проектировать. В 2022 году по новой программе мы строим пять клубов, еще 14 ремонтируем. Кроме того, 13 учреждений будут отремонтированы по программе «Местный дом культуры» партии «Единая Россия».

— А как помочь инициативным гражданам, которые очень хотят, чтобы в их деревне был культурный центр притяжения?

— Выбор населенного пункта для строительства клуба проходит на конкурсной основе. Так, на возведение нового досугового учреждения могут претендовать деревни и села с населением не менее 500 человек, где есть трудоспособное население, дети, плюсом будут школа и садик. Если говорить про небольшие деревни, то восстановить клуб можно по программе «Местный дом культуры». Решение можно найти, только муниципалитетам нужно быть активнее. Так, в Чебоксарском районе ежегодно возводятся клубно-досуговые учреждения за счет средств муниципального бюджета. В прошлом году за счет собственных средств они открыли два клуба, в этом работа продолжится.

— Получается, что многое зависит и от инициативности самого муниципалитета?

— Именно так. Притом отмечу, что в целом отрасли культуры сейчас уделяется большое внимание со стороны государства. Помимо клубно-досуговых учреждений, повсеместно идет модернизация библиотечной системы. За последние два года мы обновили 11 библиотек в муниципалитетах по проекту «Библиотека нового поколения». Но и эта поддержка опять же — дорога с двусторонним движением. Чтобы войти в проект, муниципалитет за счет собственных средств должен отремонтировать помещение библиотеки. И только отремонтированное помещение может претендовать на последующую реновацию в рамках нацпроекта «Культура»: обновляется дизайн, комплектуются книжные фонды, идет оснащение мебелью и современным оборудованием. Однако у районов совершенно разные подходы. В том же Чебоксарском районе за два года открылись две библиотеки нового поколения, а в Порецком не спешат подавать заявку…

— А как обстоят дела с кадровым наполнением сельских домов культуры и клубов?

— Если говорить в целом про рынок труда в нашей отрасли, то вакансий в службе занятости вы практически не увидите. Концертно-театральные учреждения сами подбирают и приглашают людей, и порядка 80-85% выпускников Чувашского государственного института культуры трудоустраиваются по специальности.

Но много вакансий именно на селе. И если в ДШИ молодые специалисты еще есть, то в клубно-досуговых учреждениях кадровый дефицит. И это, конечно, серьезная проблема. Часто выезжаю в районы и сталкиваюсь с тем, что в администрациях районов не всегда знают своих ребят, поступивших в образовательные учреждения Министерства культуры республики. А ведь именно они могут вернуться в родное село и продолжить трудиться там. Нужно заранее работать с выходцами из своего района, молодыми людьми, которые учатся, создавать для них условия.

КСТАТИ В 2022 году специалистов для сферы культуры в Чувашии готовят три образовательных учреждения — художественное и музыкальное училища Чебоксар и Чувашский государственный институт культуры, под чье крыло перешло училище культуры. Все они, по словам Светланы Каликовой, востребованы. Например, в художественном училище — сильный педагогический коллектив, благодаря которому выпускники поступают в ведущие вузы страны. Также и в музыкальном направлении: порядка 80 процентов выпускников музучилища продолжают получать музыкальное образование в консерваториях крупных городов, в нашем Институте культуры или на факультете искусств ЧГУ.

— Вы упомянули о детских школах искусств, какое внимание уделяется им?

— Детским школам искусств, в первую очередь сельским, оказывается хорошая поддержка. В прошлом году благодаря федеральным и республиканским средствам мы отремонтировали восемь ДШИ, шесть из них — по нацпроекту «Культура». Кроме того, ежегодно благодаря программе Минпромторга России порядка 20 млн рублей мы получаем на оснащение этих учреждений музыкальными инструментами. В ДШИ и музыкальных школах создаются виртуальные концертные залы.

— Поделитесь, что это за новшество?

— Посетители таких залов могут стать участниками концертов, которые проходят на крупнейших российских площадках с ведущими музыкантами страны. Ребятам будут доступны лучшие образцы академического музыкального искусства. В прошлом году открыт виртуальный концертный зал в Ядрине, в этом году такой зал заработает в Новочебоксарской детской школе искусств.

— Среди задач на будущее обозначены две большие реконструкции: Музея космонавтики в Шоршелах и Театра оперы и балета. Скоро начнутся работы?

— Для обоих объектов этот год станет подготовительным для разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы.

К СЛОВУ По словам министра культуры, на сегодня заключено соглашение с ДОМ.РФ по разработке в 2022 году концепции реконструкции Театра оперы и балета.

— Ощутимее ли стала грантовая поддержка учреждений культуры?

— Да, в этом году решением Главы республики увеличено число грантов. На эти средства будет реализовано шесть проектов. Нас ждут интересные выставки, интерактивные спектакли, продолжит работу Национальная школа чувашской вышивки. Симфоническая капелла готовит концертную программу, посвященную чувашским композиторам и выдающимся землякам. Русская драма в честь своего 100-летия готовит новый спектакль с российским режиссером Дмитрием Астраханом. Так что 2022 год будет очень насыщенным с точки зрения премьерных постановок.

— Пионером станет Чувашия и в проведении мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России?

— В Год культурного наследия Чувашия станет одной из точек на карте страны, где пройдут мероприятия всероссийского уровня. И самым богатым на события будет июнь. Вышитая карта России будет представлена 12 июня в День России на Красной площади в Чебоксарах. На презентацию приедет народная артистка Надежда Бабкина с фестивалем «Песни России». Надежда Георгиевна даст 10 благотворительных концертов по всей республике, муниципалитеты уже выбраны. Сейчас работаем над синхронизацией местных Акатуев с концертами Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», чтобы это был настоящий подарок для жителей села и наших аграриев, чтобы не только местными коллективами мы отметили завершение весенних полевых работ, но и выступлением звезд России. На презентацию карты пригласим всех мастериц, работавших над ней, и проведем 20-й конкурс «Русь мастеровая» на призы Главы Чувашии.

Юбилейным будет нынче и фестиваль «Родники России», который пройдет в 30-й раз, Всечувашский Акатуй отметит 10-летие. Эти мероприятия, как и первую Детскую фольклориаду народов России, объединит День республики.

— Как бы ни было хорошо распланировано мероприятие, его успешность зависит от людей, которые будут его проводить, организовывать. Как вы считаете, справимся?

— Вне всякого сомнения! В нашей отрасли работают удивительные и талантливые люди. Если брать подведомственные нам учреждения, то их всего 24, культработников же насчитывается порядка двух тысяч. И хотя наша «армия» невелика, она многое делает. Подвижники культуры готовы бесконечно дарить добро, красоту, талант, рассказывать о тех богатствах, которые есть в замечательной Чувашии. Наши работники самодостаточные, трудолюбивые и, не считаясь со своим временем, готовы посвящать свою жизнь культуре и искусству. Какую бы значимую дату мы бы ни взяли, будь то 9 Мая или День республики, без наших артистов, режиссеров, хореографов и других представителей отрасли просто не обойтись. Искренне благодарна коллегам за мастерство, профессионализм, трудолюбие и инициативность. И в День работника культуры хотела пожелать им много ярких проектов. По-настоящему творческий человек живет, если он знает, что впереди у него яркие роли, интересные проекты, новые возможности. Пусть все творческие идеи наших деятелей культуры воплощаются, а мы со своей стороны поддержим их инициативы.

— Светлана Анатольевна, спасибо за интервью. Видно, что и вы очень вдохновлены своей работой.

— Потому что это интересно. Без этого в нашей отрасли никак нельзя…

Отдельный вопрос

Возродится ли в Чувашии балетная школа?

«В ближайшем будущем в шести детских школах искусств столицы Чувашии откроются балетные классы, — рассказала министр культуры. — У нас есть сильные педагоги, серьезный костяк специалистов в Театре оперы и балета, которые могут вести талантливых детей. Затем появятся эстетические балетные классы с полным стандартом подготовки артистов балета в средней общеобразовательной школе. Сейчас совместно с Министерством образования и администрацией города мы должны определить эту площадку. Дальнейшей подготовкой займется Институт культуры».