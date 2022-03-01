Пой душой, танцуй сердцем…

Минкультуры Башкортостана через «СЧ обратилось к жителям республики и пожелало им успешной подготовки к детской фольклориаде

Как уже сообщала СЧ», в этом году Чувашия станет площадкой для проведения Детской фольклориады народов России и Российской детской фольклорной ассамблеи. И хотя до самих мероприятий еще три месяца (напомним, они пройдут сразу же после Дня республики с 25 по 27 июня), юные таланты из разных уголков страны уже начали к ним готовиться.

Так, Орловскую область представит образцовый коллектив «Забава» Орловской детской школы искусств имени Д.Б. Кабалевского. Как рассказывают местные журналисты, в репертуаре фольклорного ансамбля много аутентичных песен, которые руководитель коллектива Ольга Соколова, еще будучи студенткой Орловского института культуры, сама записывала и расшифровывала, объезжая деревни и села. Их и поют теперь воспитанники «Забавы». По словам Ольги Соколовой, «мы рождаемся с русской народной песней, это наша душа, культура, она у нас по жилам течет».

От Пензенской области выступят на фольклорном фестивале в Чувашии артисты подготовительной студии хореографического ансамбля «Вензеля». Руководители коллектива считают — для исполнения танца одной техники недостаточно, сердце — вот что самое главное в народном танце, «если танцуешь сердцем — у тебя все-все получится…»

Готовятся к детской фольклориаде и юные таланты Башкортостана. Республику будет представлять один из лучших коллективов — образцовый хореографический ансамбль «Далан» Кармаскалинского района. В отделе культуры администрации района отмечают, что ни одно республиканское мероприятие не обходится без зажигательных выступлений «Далана». В переводе с башкирского языка это слово означает счастье, удачу. О чем, кстати, свидетельствуют и многочисленные успехи и достижения ансамбля.

Ну а что такое фольклориада, творческим коллективам Башкортостана и объяснять не нужно. Ведь летом 2021 года там с большим успехом прошла VI Всемирная фольклориада CIOFF® (Международного Совета организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств).

Редакция «СЧ» решила узнать, что называется, из первых уст, об уникальном опыте проведения подобного мероприятия в регионе и направила письмо на адрес министра культуры Республики Башкортостан Амины Шафиковой. Ведь взрослой фольклориаде, тем более мировой величины, наверняка есть, что посоветовать своей младшей «сестре» — фольклориаде детской. На днях наша газета получила ответ.

Руководитель Минкультуры Башкортостана искренне порадовалась, что в Чувашии ожидается такое важное событие. Идея провести фольклориаду среди юных талантов страны, по мнению Амины Ивниевны, замечательная, ведь именно дети являются основными преемниками народных традиций, и очень важно с юных лет вовлекать их в дело сохранения культурного наследия.

Всемирная фольклориада CIOFF®, прошедшая в Башкортостане, стала уникальным событием в истории не только республики, но и всей страны. «К нам приехали лучшие народные коллективы из 37 стран, которые также были восхищены нашей культурой и страной. Фестиваль, по мнению представителей ЮНЕСКО и экспертов, признан лучшим в истории его проведения», — сообщила Амина Шафикова, поблагодарив Министерство культуры РФ, коллег из Государственного Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова, CIOFF® и правительство Башкортостана за оказанное доверие и поддержку.

Мероприятий, на которых собираются самобытные таланты нашего многонационального мира, сейчас проводится немало, согласна Амина Ивниевна, однако фольклориада — это своеобразная олимпиада фольклора и народного творчества, только без состязаний. Это фестиваль, объединяющий на одной площадке представителей разных народов и презентующий многообразные формы их народного творчества: это песни и танцы, музыка и музыкальные инструменты, аутентичные костюмы, ремесла, декоративно-прикладное искусство…

К слову, масштабная программа всемирной фольклориады, прошедшей в Башкортостане, включала в себя яркие выступления артистов из разных стран, мастер-классы мастеров народных промыслов, выставки и конференции деятелей фольклора. Именно в таком ключе пройдет в Чувашии и детская фольклориада, только участвовать в ней будут талантливые ребята со всех уголков России. Они и покажут на фестивале культурное многообразие своих народов. Кроме того, как рассказали в Минкультуры Чувашии, у нас состоятся уличные шествия, презентационные выступления делегаций, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, флешмобы, круглые столы и вечера дружбы. А вот соревновательную изюминку в программу форума привнесет Российская детская фольклорная ассамблея, в рамках которой запланированы конкурсные выступления коллективов и отдельных исполнителей.

АМИНА ШАФИКОВА,

министр культуры Республики Башкортостан: «Хотим поздравить наших добрых соседей, Республику Чувашию, с тем, что вам выпала такая честь — принимать у себя первую Детскую фольклориаду народов России. Фестиваль — это площадка, на которой отсутствует соревновательный дух, а преобладает дружественная и праздничная обстановка, где юные представители богатого национального наследия России смогут продемонстрировать свою уникальную культуру…»

Однако чтобы все прошло успешно, конечно, придется учесть самые разные нюансы. Например, Башкортостану удалось на высоком организационном уровне провести мероприятие мирового масштаба в условиях пандемии. К счастью, сейчас ситуация не такая острая, тем не менее, безопасность юных участников будет ставиться организаторами фольклориады во главу угла.

По мнению министра культуры Башкортостана, самое важное в проведении подобных фестивалей — это команда компетентных специалистов, которые четко понимают и выполняют поставленные задачи по всем направлениям. Чувашской Республике предстоит стать уникальной площадкой, на которой соберутся представители 85 регионов, и это событие останется в памяти юных артистов как одно из самых ярких в их творческой жизни, подчеркнула Амина Шафикова. И пожелала коллегам из Чувашии крепкого здоровья, высокой трудоспособности и упорства в ходе подготовки и проведения такого масштабного для России мероприятия.

КСТАТИ

По данным Минкультуры Чувашии, на первую Детскую фолькло-риаду народов России соберутся 900 одаренных ребятишек со всей страны. Еще две сотни детей будут представлять Чувашию. То есть 1100 ярких звездочек будут радовать нас своими талантами.