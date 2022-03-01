Эксперты зафиксировали двукратное снижение выдачи потребительских кредитов

Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое агентство «Эквифакс».

Снижение произошло уже в первые недели марта по сравнению с тем же февральским периодом. Аналитики связывают это с резким изменением внешних условий и ростом ставок на рынке. Банки уменьшили риск-аппетиты, и такая ситуация может продлиться долго, считают они. Точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля, когда выдачи снизились более чем на 60%, что было отчасти компенсировано в последующие дни. Следующей точкой перелома стало 1 марта, когда после некоторого восстановления рынок зафиксировался на уровне 50% от выдач в феврале.