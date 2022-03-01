Эксперты зафиксировали двукратное снижение выдачи потребительских кредитов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое агентство «Эквифакс».
Снижение произошло уже в первые недели марта по сравнению с тем же февральским периодом. Аналитики связывают это с резким изменением внешних условий и ростом ставок на рынке. Банки уменьшили риск-аппетиты, и такая ситуация может продлиться долго, считают они. Точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля, когда выдачи снизились более чем на 60%, что было отчасти компенсировано в последующие дни. Следующей точкой перелома стало 1 марта, когда после некоторого восстановления рынок зафиксировался на уровне 50% от выдач в феврале.

Опубликовано: 23 марта 2022 г.


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