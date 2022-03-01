Вечные темы бытия

Танец как симфония. Симфония как танец. Хореография и музыка как две стихии одной души. Все это — одноактный балет на музыку Сергея Рахманинова «Симфонические танцы».

Специальный показ спектакля в рамках республиканского конкурса «Узорчатый занавес» (номинантом которого эта постановка является) состоится сегодня в театре оперы и балета.

«Симфонические танцы» были выбраны не случайно — в следующем году в нашей стране отметят 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова, соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Готовиться к юбилейной дате в республике начали заранее, причем не только в театре. «Симфонические танцы» — уже третий совместный проект Чувашского театра оперы и балета и Чувашской академической симфонической капеллы.

Партитура «Симфонических танцев» создавалась Сергеем Рахманиновым на чужбине, в переломный момент в жизни и творчестве — уже несколько лет он провел в эмиграции, терзаемый одиночеством и неизбывной тоской по родной земле. «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя», — писал композитор в одном из писем.

Главные партии в балете исполнили заслуженная артистка Чувашии Анна Серегина, лауреаты международных конкурсов Анастасия Абрамова и Алексей Рюмин. Появляется на сцене и сам Рахманинов — его роль доверена солисту оперной труппы театра Константину Москалёву. «В сюите Сергея Рахманинова «Симфонические танцы» прослеживаются вечные для человечества темы духовного искания, предопределения и бренности бытия. Будто все вопросы, с неизменным постоянством волновавшие художников различных эпох, стилей и направлений, смогли сформироваться в отчетливую музыкальную картину мира», — отмечает художественный руководитель балетной труппы театра, балетмейстер-постановщик спектакля Данил Салимбаев.

Особой оригинальностью и свежестью визуальной подачи отличается сценография балета. Впервые в постановке театра используются рельсовые направляющие с каретками (дороги занавеса), дающие возможность комбинации технологических компоновок из стандартных элементов. Столь оригинальное решение придумано художником-постановщиком Александром Горенштейном, приглашенным из Москвы в столицу Чувашии уже во второй раз — в конце 1980-х годов совместно с известным российским режиссером Юрием Александровым он ставил в Чебоксарах оперу «Портрет», показанную на гастролях в Ленинграде.

Мария Митина