В Чувашии найден погибшим пропавший сотрудник полиции

Судя по фрагменту ориентировки, выложенной в одном из телеграм-каналов, розыск сотрудника управления по борьбе с наркотиками в тот день начался после несданного в конце рабочей смены оружия.

О вероятных местах нахождения пропавшего полицейского были оповещены все наряды полиции Чувашии. Позже тело мужчины было найдено в Вурнарском районе с признаками самоубийства. По данному факту МВД по Чувашии проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.