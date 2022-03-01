В Чувашии найден погибшим пропавший сотрудник полиции

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Судя по фрагменту ориентировки, выложенной в одном из телеграм-каналов, розыск сотрудника управления по борьбе с наркотиками в тот день начался после несданного в конце рабочей смены оружия.
О вероятных местах нахождения пропавшего полицейского были оповещены все наряды полиции Чувашии. Позже тело мужчины было найдено в Вурнарском районе с признаками самоубийства. По данному факту МВД по Чувашии проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

Опубликовано: 16 марта 2022 г.


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