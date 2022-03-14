Спортсмены из Чувашии выиграли этап Кубка России по сноускайтингу

Недавно в городе Березники (Пермский край) завершился заключительный этап Кубка России по сноукайтингу и фестиваль «Строгановская миля». Представители Чувашии Сергей Скрипин и Сергей Булыгин стали лидерами в дисциплине «сноукайтинг — курс-рейс — лыжи».

Наши спортсмены выиграли медали в условиях серьезной конкуренции. По результатам пятнадцати сложнейших гонок золотую награду завоевал Сергей Скрипин, а второе место занял Сергей Булыгин. Бронзовую награду выиграл спортсмен из Приморска Михаил Сергеев, сообщили в Минспорте Чувашии.

Отрадно отметить, что по результатам общего зачета этапов Кубка России оба спортсмена вошли в тройку лучших сноукайтеров страны. Первое место занял Сергей Скрипин, а Сергей Булыгин стал бронзовым призером.