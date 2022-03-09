Первыми вышитые заготовки прислали в Чувашию Тамбовская и Брянская области

Узорами полнится карта России

Долгожданную посылку доставили на днях в Музей чувашской вышивки в Чебоксарах. Открыть ценный конверт пригласили руководителя Минкультуры республики Светлану Каликову. Из него министр аккуратно, словно реликвию, извлекла два небольших лоскута. На одном из них вышит традиционный в виде причудливо украшенных квадратов старинный орнамент Тамбовщины. На другом отрезе золотыми и серебряными нитями блестели очертания Тамбовской области — первой ласточки будущей Вышитой карты России…

«Советская Чувашия» уже не раз писала о том, что мастерицы со всех уголков нашей необъятной Родины сейчас работают над вышитой картой страны, которую должны презентовать этим летом в Чебоксарах в День России. В каждом из 85 регионов вышивают контуры своей республики, области, края с характерными народными узорами и орнаментами. Все эти фрагменты соберут потом в одну большую картину, чтобы показать многообразие народов, населяющих нашу страну, богатство их самобытных культур и традиций.

Кроме карты рукодельницы вышивают также отдельное панно с главным орнаментом региона. По словам министра культуры Чувашии, эти работы будут представлены на выставке, которая станет дополнением к «лоскутному одеялу» России. Ведь регионы по площади разные: где-то мастера могут развернуться вволю, другие в размерах ограничены. Поэтому для каждого уголка страны предоставлена возможность в крупном формате на отдельном полотне показать свою традиционную вышивку, что передавалась из поколения в поколение.

Раскрывая конверт, Светлана Анатольевна рассказала, что последней посылку из Чувашии с лекалом и двумя отрезами канвы для вышивки получила на прошлой неделе Чукотка. А на этой неделе пришла первая готовая работа, которая положит начало будущей карте страны.

НАПОМНИМ Идея вышить карту России зародилась в Чувашии. Ее предложил Глава республики Олег Николаев как продолжение масштабной работы по созданию вышитой карты Чувашии. Проект поддержан Федеральным агентством по делам национальностей, амбассадором акции стала народная артистка России Надежда Бабкина.

Тамбовская область, по словам министра, присоединилась к акции одной из первых. С большим энтузиазмом за пяльцы сели мастера декоративно-прикладного творчества региона — тамбовчанки Татьяна Дронова и Галина Косаренко. Работу над созданием фрагмента карты курировал областной Научно-методический центр народного творчества и досуга. Ведь задача была поставлена непростая: Тамбовщина в отличие, например, от Якутии или Красноярского края — небольшой регион, а так многое хотелось отразить в вышивке, показать, чем особенна тамбовская земля.

Тамбовская вышивка выполнена традиционно шелковыми нитями с серебром и золотом. «На фоне светлых радостных и немного наивных традиционных деревенских сюжетов тамбовские узоры выглядят более строгими и сдержанными. И хотя в стиле орнамента есть и распространенные русские узоры, главные элементы уникальны и нигде больше не встречаются», — утверждают мастерицы в записанном для участия в проекте видео. В обычной русской вышивке, например, часто фигурирует ромб, тогда как тамбовчанки вышивают квадрат.

Аутентичность каждого рисунка несомненна, и тем не менее есть в тамбовской вышивке нечто, что роднит ее с чувашской культурой, подчеркнула руководитель Музея чувашской вышивки Надежда Сельверстрова, заметив на присланной работе знакомые узоры.

«Сейчас у нас проходит выставка Татьяны Петровой — заслуженного художника Чувашии, известного модельера этнического костюма и, к слову, ученицы легендарного художника Екатерины Ефремовой, в день рождения которой отмечается День чувашской вышивки. Татьяна Ивановна когда-то приехала с Тамбовщины постигать чувашские узоры. Много лет она проработала на фабрике «Паха тере» и не раз говорила, что некоторые элементы вышивки, техники исполнения у нас схожи, что свидетельствует о переплетении и родстве наших культур», — сказала Надежда Аркадьевна.

Для вышивки своего фрагмента карты тамбовские мастерицы использовали техники «тамбовский крест», двусторонний крест-шов, косой стежок и роспись. Интересно, что рисунок выполнен без каких-либо узелков и одинаков как с лицевой, так и с внутренней стороны, что, как известно, свойственно и чувашской вышивке…

«Что ж, почин есть! Теперь ждем другие регионы!» — сказала коллегам Светлана Каликова. Однако пока эксперты и журналисты знакомились с присланной вышивкой, подоспела еще одна посылка, и на этот раз уже из Брянской области. Так что событие получилось для всех вдвойне радостным. Между прочим, в Брянске не только присоединились к «Вышитой карте России», но и, как в Чувашии, решили создать вышитую карту своей области.

По данным Минкультуры Чувашии, на финишной прямой сейчас Тюменская, Смоленская и Кемеровская области, Башкортостан и Ставропольский край. Почти готова и работа нашей мастерицы Надежды Кузнецовой. Кстати, познакомиться с тем, как трудятся рукодельницы в разных регионах, можно в специально созданной группе социальной сети «ВКонтакте». Так, оренбургские искусницы в своем фрагменте карты намерены отразить узоры знаменитого оренбургского платка, южно-уральские мастера решили объединить в едином панно вышивки народов, проживающих в Челябинской области. Рукодельницы поторапливаются, ведь карту еще нужно сложить в единое целое. Это ответственное дело доверено чувашским мастерицам.