Ключевая задача — загружать экономику

Глава республики Олег Николаев принял участие в совещании с регионами ПФО по мерам поддержки, принимаемым в связи с введением санкций. Совещание прошло под руководством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко.

Как отметил вице-премьер, на базе Координационного центра ведется ежедневный мониторинг всех системообразующих предприятий, а также запасов, объемов продаж и цен на розничные социально-значимые товары. «Мы не останавливаем реализацию отобранных в рамках института кураторства приоритетных проектов и окружных инициатив. Наоборот, сейчас необходимо использовать вводимые правительством краткосрочные инструменты для их ускорения. Наша с вами ключевая цель продолжать исполнять взятые на себя обязательства — загружать экономику, непосредственно стройки», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Указывалось, что регионам необходимо сейчас сформировать заявку на федеральные отраслевые заказы, а также на научные разработки. Ресурсы на них заложены в новую госпрограмму научно-технологического развития России. На ее реализацию ежегодно будет направляться свыше 1,2 трлн рублей. На совещании главы регионов доложили о принимаемых на местах мерах поддержки бизнеса и озвучили свои предложения, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.