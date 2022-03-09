15 марта в Чувашской филармонии состоится органный концерт

Слово берет Его величество орган

15 марта впервые после реконструкции в Чувашской государственной филармонии состоится органный концерт. С программой «Его Величество Орган» выступит народный артист России Рубин Абдуллин. Об истории инструмента и идее «привезти» органную музыку в Чебоксары мы побеседовали с руководителем и главным дирижером Чувашской государственной академической симфонической капеллы Морисом Яклашкиным.

— Я считаю, что концертно-исполнительская деятельность нашего коллектива в стилевом отношении должна быть разнообразной. Музыку разных эпох необходимо представить в ней равномерно, верно и доходчиво. Традиционно в нашем репертуаре были произведения зарубежной и русской классики, современных российских композиторов, представлена наша национальная музыкальная культура в виде сочинений композиторов Чувашии.

Раз наш коллектив называется симфоническим, упор, конечно, делался на произведения композиторов-симфонистов: представителей «венской классики» (Гайдн, Бетховен, Моцарт), романтиков (Шуман, Шуберт и т.д.), богатую русскую музыкальную традицию (Михаил Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Чайковский, Рахманинов). Опираясь на эти «столпы», мы можем чувствовать себя уверенно. Но в какой-то момент я задумался, почему же у нас не звучит органная музыка, ведь без произведений для органа трудно полноценно представить творчество Иоганна Себастьяна Баха, например.

На сегодня один из самых авторитетных и признанных мастеров-исполнителей на органе — Рубин Кабирович Абдуллин (народный артист России, профессор Казанской государственной консерватории, талантливый интерпретатор органной музыки, он широко известен как у нас, так и в Европе). И именно к нему я обратился за консультацией, когда появилась возможность приобрести для республики орган.

Существуют органы двух видов — электронный и духовой. Электронный весит 500 кг, и основание сцены в филармонии, где мы планировали его установить, могло выдержать такую нагрузку, тогда как классический духовой орган весом в три тонны — уже нет. Рубин Кабирович рекомендовал инструмент голландской фирмы MONARKE RUBENS. И вот в 2013 году он появился в Чебоксарах. Представитель фирмы приезжал сюда, чтобы настроить инструмент, и продемонстрировал нам его в самом мощном и самом тихом звучании — я остался доволен возможностями. Ну а первый концерт Рубина Абдуллина произвел сильнейшее впечатление на наших слушателей.

Я считаю, что возможность познакомиться с органной музыкой для жителей республики очень важна, это обогащает наше культурное пространство и духовную жизнь нашего народа.

— А как сложилась дальнейшая судьба органа?

— Во время длительной реставрации филармонии он «переехал» в Чебоксарское музыкальное училище, где и пробыл около четырех лет. Там тоже прошло несколько концертов органной музыки в исполнении ученицы Рубина Кабировича Ирины Баженовой с участием хора, солистов и отдельных инструменталистов. Но понятно, что это не был наш максимальный уровень — скорее, форма ознакомления. Концерты были в большей степени ориентированы на учащихся музыкальных и общеобразовательных школ.

— Нет ли в республике планов воспитывать своих органистов?

— Изначально мы планировали оставить этот орган в училище и готовить органистов из среды наших студентов, а для обновленной филармонии приобрести большой духовой орган. Но, к сожалению, план не вышло реализовать, потому что фундамент для инструмента так и не был подготовлен — это требовало серьезной реорганизации зала. Возможно, когда-нибудь в далеком будущем.

— Расскажите немного о предстоящем концерте.

— Этот концерт — уже третье выступление Рубина Абдуллина в Чебоксарах. И он неизменно радует слушателей новой программой. На этот раз прозвучит концерт для органа соль-минор op. 177 немецкого органиста и композитора Иозефа Райнбергера. Честно говоря, я такой красоты концерта еще не играл. Музыкант очень серьезно подходит к своему выступлению, он приедет за день до концерта, чтобы мы с ним могли проработать весь тематический материал на предмет нюансировки, темпов, штрихов для струнных… А в день концерта мы встречаемся и репетируем уже с оркестром. Кстати, состав оркестра очень интересный — будет струнный оркестр, две валторны, две трубы и литавры. Кроме этого концерта прозвучит пассакалья до-минор Иоганна Себастьяна Баха — ее органист сыграет сольно.

И такая кропотливая работа происходит всякий раз. Как я обыкновенно говорю, произведение не надо играть, его нужно исполнить. Понять, ощутить, обогатить внутренне. Передать истину, вдохновение, грусть, печаль, стремление — чтобы оно задело души людей своим идейно-художественным содержанием, осталось в памяти.

В дальнейшие наши планы входит еще и системная подготовка слушателей — проведение лекций-концертов. Они особенно важны для подрастающего поколения. Однажды я был на гастролях в Чехословакии, помню, играл симфонический оркестр, и я увидел — это было для меня потрясением — как дети из музыкальных школ и колледжа сидели с партитурами тех композиторов, которые исполнялись. И с тех пор я мечтаю достигнуть такого у нас.

Чтобы не ограничиваться исполнением классики и двигаться в сторону расширения разнообразия репертуара, в рамках капеллы был организован и эстрадно-джазовый оркестр. Его задача не только знакомить слушателя с образцами джазовой музыки, но и исполнять в оркестровой обработке произведения российских композиторов (Макса Фрадкина, Александры Пахмутовой, Эдуарда Колмановского, Андрея Эшпая, чувашских композиторов) — прежде всего, с целью патриотического воспитания. Впервые публика услышит этот оркестр 22 марта. Программа крайне разно-образна — от Петра Чайковского и Дюка Эллингтона до Игоря Талькова и Юрия Антонова. В связи с созданием оркестра становятся вполне реальными давние мечты о проведении фестиваля саксофона и участии в крупных джазовых фестивалях российского уровня.

Открываются и возможности для нового сотрудничества — уже сейчас оркестру государственной академической симфонической капеллы поступили предложения от Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Также предложил совместную программу мордовский коллектив народного танца и песни «Торама». Ее уже слышали в Казани, а 24 марта состоится концерт в Чебоксарах — языческие мордовские народные песни в симфоническом прочтении.

8 апреля с участием оркестра открывается балетный фестиваль — в Чувашской Республике впервые прозвучит первая симфония Густава Малера ре-мажор («Титан»), а во втором отделении — «Болеро» Мориса Равеля.

Размышляя о планах на будущее, Морис Николаевич утверждает: «Двигаться нужно не однобоко, необходимо собрать в единое целое то, что составляет нашу духовность и культуру».

Каждый из органов Monarke имеет свой собственный характерный профиль звучания, поскольку создается и настраивается индивидуально в соответствии с особенностями зала. В основе его звучания лежат записи оригинального духового органа без какого-либо процесса синтезирования. А запатентованная технология колебаний воздуха в трубах и даже расстройки труб делает воспроизведение звуков живым и реалистичным. Фото чувашской филармонии