Десять лет в Чувашии действует закон о бесплатной юридической помощи

Право на защиту

В этом году исполняется десять лет с момента принятия в республике закона о бесплатной юридической помощи. Руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов согласился рассказать «СЧ» о том, как работает этот закон.

— Дмитрий Михайлович, простите за дилетантский вопрос — что такое «бесплатная юридическая помощь»? Как данная система правовой помощи решает вопрос доступности правосудия?

— Давайте будем исходить из того, что в России существует конституционное право на юридическую помощь. В том числе для отдельных категорий граждан — бесплатно. Фактически это один из принципов социального государства. Так как мы с вами говорим о бесплатной юридической помощи, то в этой связи в марте 2012 года был принят Закон «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике», который наряду с федеральными нормами и определил категории граждан, которые имеют на нее право. В этот закон заложены гарантии получения квалифицированной юридической помощи на бесплатной основе социально незащищенным категориям граждан, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

ДМИТРИЙ СЕРЖАНТОВ,

руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции: «В настоящее время законодательство во многих сферах меняется очень часто. Уследить простому гражданину, да и знать все нюансы своих прав невозможно. Нам не всегда бывает просто принять правильное решение, обосновать свои претензии в жилищных и земельных вопросах, в сфере ЖКХ, грамотно защитить свои права. Поэтому вопросы оказания бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике на сегодняшний день весьма актуальны. Спрос на юридические услуги растет постоянно. С ситуациями, в которых нужна юридическая помощь, сталкивается практически каждый».

Перечень тех, кому предоставлена возможность бесплатного получения юридических услуг по наиболее жизненно значимым гражданско-правовым вопросам, на сегодняшний день достаточно широк. Фактически на получение юридической помощи имеют право малоимущие граждане, у которых среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, опекуны, ветераны Великой Отечественной войны и другие.

Но если учесть, как складывается социально-экономическая жизнь и как она влияет на конкретных людей в определенной ситуации, то льготные критерии постоянно корректируются и дополняются. Вот смотрите, если на федеральном уровне право на получение юридической помощи бесплатно предоставлено 27 категориям граждан, то у нас в республике такое право имеют 47 категорий.

Например, перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, был расширен в 2020 и 2021 годах. Таким правом теперь могут воспользоваться участники долевого строительства многоквартирного дома, пострадавшие от действий застройщиков многоквартирных домов на территории республики, граждане, являющиеся вкладчиками кредитных организаций, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Плюс к этому те, кто подвергся воздействию радиации в Чернобыле, почетные доноры России и СССР. Также льготный статус имеют «дети войны».

Это говорит о том, что мы обращаем внимание на правовые коллизии и последствия, которые возникают ежегодно по определенным категориям граждан. Исходя из этого, мы фактически видим, кто нуждается в бесплатной юридической помощи, и я бы даже сказал — в экстренной юридической помощи.

Еще один момент, не менее важный, — в этом же законе, о котором мы говорим, также определены случаи, когда граждане определенной категории могут обратиться за помощью. Это, прежде всего, гражданские дела — вопросы ЖКХ, трудовые и пенсионные споры, взыскание алиментов, предоставление мер социальной поддержки.

— Давайте поговорим теперь о тех, кто оказывает бесплатную юридическую помощь. Куда именно нужно обратиться за такой помощью, чтобы она была наиболее эффективной?

— В ответе на этот вопрос мы также будем опираться на законодательство Чувашской Республики. И согласно этому бесплатная юридическая помощь оказывается как на государственных, так и на негосударственных началах.

Справка «СЧ» Вся необходимая информация по бесплатной юридической помощи размещена на официальном сайте Госслужбы Чувашии по делам юстиции. Дополнительные сведения можно получить в Госслужбе Чувашии по делам юстиции по телефону 56-51-12, а также в Адвокатской палате по телефону 22-66-63.

К участникам государственной системы бесплатной юридической помощи относятся все органы государственной власти и подведомственные им учреждения, отделы социальной защиты, а также адвокаты. Мы ежегодно заключаем соглашение с Адвокатской палатой, на основании которого они формируют список адвокатов, которые уполномочены оказывать бесплатную юридическую помощь. И если всего у нас порядка 330 адвокатов, то в списке по оказанию бесплатной юрпомощи задействовано 102 адвоката. И они распределены таким образом, что охватывают не только Чебоксары и Новочебоксарск, но и все муниципалитеты республики. Каждый гражданин, где бы он ни жил, например, в Батырево или Шемурше, фактически может по своему месту жительства обратиться к адвокату, который оказывает данный вид услуг.

Причем список таких адвокатов ежегодно публикуется в СМИ, в частности и в вашей газете. Подобную информацию можно найти и на сайте Адвокатской палаты, и на сайте Госслужбы по делам юстиции. Что это дает? Таким образом, человек будет знать, какой адвокат, допустим, Иванов Иван Иванович, адрес приема такой-то, телефон такой-то, обязан бесплатно помочь в решении юридического вопроса. Потому что он является участником государственной системы и входит в список, утвержденный Адвокатской палатой, по оказанию бесплатной юридической помощи…

Я иногда говорю своим студентам: «Я не знаю, будете вы юристами или нет. Но возьмите проблему простого человека и окажите ему бесплатную юридическую услугу, доведите дело до конца. И если вы получите от этого удовлетворение, не от гонорара, а от того, что вы помогли человеку, тогда вы можете состояться как юрист».

Простите за такое отступление, оно не случайно. Дело в том, что при высших образовательных учреждениях республики действуют юридические клиники, которые относятся к негосударственной системе бесплатной юридической помощи. То есть студенческая юридическая клиника — одна из форм обучения студентов и фактически является базой производственной практики. Студенты под руководством квалифицированного юриста бесплатно консультируют граждан по правовым вопросам и помогают в оформлении документов.

Помимо этого, в республике негосударственными центрами оказания бесплатной юрпомощи выступают Союз юристов Чувашской Республики, Ассоциация юристов Чувашской Республики и Коллегия адвокатов Чувашской Республики «Иванов, Ильин и партнеры».

— Из ваших слов можно сделать вывод о доступности квалифицированной юридической помощи. А насколько она востребована у нас в регионе?

— Я считаю, что за десять лет существования закона практика бесплатной юридической помощи доказала свою востребованность. Фактически с начала реализации закона в республике такую помощь получили более 500 тысяч человек. Возьмем, к примеру, прошлый год — более 69 тысяч граждан республики смогли получить юридическую помощь бесплатно. Это инвалиды I и II группы, представители детей-инвалидов, детей-сирот, малоимущие граждане, многодетные семьи, ветераны ВОВ и боевых действий.

И еще одна деталь, которую надо учитывать, — в бесплатной юридической помощи нуждаются не только вышеуказанные категории граждан, но и те, кто оказался по воле случая в трудной жизненной ситуации. В частности, в 2021 году такую помощь у нас получили 11 человек.

— А как же адвокаты, ведь очевидно, что их труд должен оплачиваться?

— Ваш вопрос вполне уместен. Социальная значимость принятого в республике закона о бесплатной юридической помощи еще и в том, что он не является декларативным, его реализация подкреплена финансами. То есть на его реализацию в бюджете республики ежегодно предусматриваются денежные средства.

К примеру, за одно правовое консультирование в устной форме адвокату из республиканского бюджета выплачивается 600 рублей, за письменную консультацию — 625 рублей. Составление исковых заявлений, административных исковых заявлений, заявлений и жалоб — 1200 рублей за один документ, представление интересов гражданина в суде 1-й инстанции — 2000 рублей за один день участия в судебном процессе. Данные суммы в текущем году будут увеличены с учетом роста индекса потребительских цен.

— Не могу обойти стороной популярный сегодня вопрос цифровой трансформации. Насколько правовое поле в области бесплатной юридической помощи готово к цифровизации?

— Могу сказать, что на федеральном уровне организована работа по созданию государственной информационной системы «Правовая помощь». Фактически портал позволит оказывать самый востребованный вид помощи — первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме.

Нельзя отрицать тот факт, что современные реалии требуют от нас возможности предоставления государственных услуг и в электронном виде. Поэтому я не удивлен, что по итогам проведенного народного голосования в регионе по проектам цифровой трансформации проект по оказанию бесплатной юридической помощи в электронном виде вошел в ТОП–3 и занял второе место. Само собой это обязывает нас развиваться в этом направлении.

Более того, Глава Чувашии в своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики на 2022 год поставил задачу — применять формат ТелеМФЦ для оказания правовой онлайн-помощи отдельным категориям граждан, чтобы сократить время получения бесплатной юридической помощи в республике. И мы уже начали совместно с МФЦ разрабатывать систему оказания гражданам бесплатной юридической помощи в онлайн-формате. Уже в скором времени люди смогут воспользоваться данной услугой.