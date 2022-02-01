О переводе стрелок спросят жителей

В Чувашии проведут опрос о переводе часов. Как сообщает Чувашинформ, аукцион на право проведения социсследования объявило Министерство экономики Чувашии. Победитель должен будет опросить не менее 1% жителей республики, полторы тысячи предпринимателей, а также просчитать экономические и социальные последствия смены часовой зоны.

В информагентстве напомнили, что до 2011 года в России действовал сезонный перевод стрелок часов. Затем этот порядок отменили, оставив только летнее время. Люди стали жаловаться на то, что зимой с утра и после работы совершенно не видят солнечного света. Кроме того, наметился рост заболеваний, связанных с недостатком витамина D. Поэтому в 2014 году в стране ввели постоянное зимнее время.

Однако «часовые» споры до сих пор не утихают, часть жителей республики снова просит перевести стрелки на час вперед. Впрочем, после того как была опубликована стоимость планируемого опроса (цена контракта — 450 тысяч рублей), многие стали сомневаться, стоит ли что-то менять.