На заседании Госсовета Глава Чувашии Олег Николаев отчитался о работе правительства

«Все, что мы делаем, — для людей»

Спустя три недели после оглашения Послания Госсовету Чувашии, в котором Олег Николаев обозначил основные направления развития региона, Глава республики вновь встретился с чувашскими парламентариями. На этот раз — в рабочей атмосфере очередной, шестой, сессии парламента Чувашии. Впрочем, как выразился спикер Госсовета Леонид Черкесов, вчерашняя сессия имела особенное значение не только для законотворцев, но и для каждого жителя Чувашии. Первым и главным вопросом повестки дня значился отчет Главы республики о результатах деятельности Кабинета министров Чувашии за прошлый год. Процедура — традиционная. Отчет Главы республики законодатели ежегодно в начале года заслушивают в соответствии с Конституцией республики.

…Как и на Послании Госсовету республики, накануне представления отчета Олега Николаева были приняты беспрецедентные антиковидные меры. Всех участников (депутатов, министров и руководителей ведомств, глав городских и районных администраций, журналистов) протестировали на COVID-19. Примечательно, что результаты проб, взятых утром, были готовы на портале госуслуг уже к семи вечера того же дня. Обычно, при направлении на ПЦР-тест при обращении к терапевту результатов приходится ждать несколько дней. На сессию Госсовета тоже пускали только по QR-коду, в маске и после орошения рук антисептиком, а при входе в зал нужно было пройти через специальный липкий коврик, который собирал пыль с обуви. В самом же зале редкий человек находился в маске.

Ничто человеческое не чуждо и депутатам. Сначала народные избранники поздравили одного из молодых парламентариев с днем рождения, подарив ему громкие аплодисменты, а затем перешли к обсуждению повестки. Немного запутавшись в количестве присутствовавших народных избранников (не все, похоже, проявили дисциплину при регистрации), председатель Госсовета Леонид Черкесов сообщил, что, несмотря на сложности с эпидситуацией, республика в целом справилась со всеми задачами, которые стояли перед органами власти, предприятиями и организациями. В прошлом году Госсовет принял ряд законов, направленных на поддержку экономики и социальной сферы. А по одному из главных критериев, уровню жизни населения республика улучшила свои показатели на пять пунктов, заняв 34 место среди 85 российских регионов, в ПФО — пятое.

Огласил Леонид Черкесов и первые итоги работы парламентариев над Посланием Главы Чувашии — программным документом, определяющим государственную политику в республике на этот год. Законодатели утвердили план мероприятий по реализации основных его положений. Так, будут разработаны и приняты 75 республиканских законов, их цель — улучшить жизнь граждан.

На выступление с отчетом Главе Чувашии депутаты предоставили неограниченное время. Документ, кстати, в этом году был предоставлен депутатам еще и в электронном виде. Ознакомиться с ним народные избранники могли по специальному QR-коду, который раздали до начала сессии.

В нем нашли отражение основные результаты деятельности Правительства, направленные на повышение качества жизни в Чувашии, укрепление ее экономического и инвестиционного потенциала, реализацию национальных целей и задач, поставленных Президентом страны. В бумажном варианте отчета — 105 страниц текста с полной детализацией проделанного по всем отраслям и во всех муниципалитетах, но Олег Николаев не стал цитировать его дословно. А привел сводную выжимку самого важного. Заметив, что все сделанное — результат работы не только чувашского правительства, но и депутатов, институтов гражданского общества, предприятий и каждого жителя республики.

В приоритете, как сразу же обозначил Олег Николаев, оставались повышение благосостояния граждан и создание достойных и привлекательных условий для жизни, работы и самореализации. Это неизменные ориентиры для органов власти. И перешел к результатам реализации действующих в Чувашии государственных программ и национальных проектов, объем финансирования которых ежегодно растет. «Это не просто набор цифр, за ними конкретные изменения — открытые школы, детские сады, больницы, улучшение жилищных условий и многое другое», — заметил Олег Николаев. Однако, как критически оценил Глава республики, не всех показателей удалось достигнуть по таким нацпроектам, как «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Причина — все тот же коронавирус (так, потребовалось срочно перепрофилировать больницы и поликлиники для лечения пациентов с коронавирусом и ограничить плановую диспансеризацию) и «набившие оскомину» проблемы с недобросовестными подрядчиками, низким качеством проектной документации и взлетевшими ценами на стройматериалы.

Всего, как сообщил Олег Николаев, в прошлом году в Чувашии реализовывались 46 региональных проектов по 11 национальным проектам общим объемом 17 миллиардов рублей. А в конце года республика вошла еще и в 12-й — «Туризм и индустрия гостеприимства». По нему велась реконструкция обеспечивающей инфраструктуры Чебоксарского залива, Красной площади и Московской набережной. Планы перед отраслью туризма стоят большие — в ближайшие годы турпоток в республику должен составить до 1 млн человек в год.

Подробно Олег Николаев остановился на достигнутом в реализации других нацпроектов в Чувашии. Так, нацпроектом «Здравоохранение» за счет «бережливых технологий» значительно улучшены условия оказания медицинской помощи в половине поликлиник республики. Все ФАПы подключены к сети интернет, а все медицинские организации — к телемедицине, что позволяет быть «на связи» со специалистами федеральных клиник.

Продвинулась республика в строительстве больничного корпуса Республиканской клинической больницы на 1300 коек. Ожидает согласования медико-техническое задание на его проектирование, а разработка проектно-сметной документации будет проведена в 2022–2023 годах. Однако остается серьезная проблема с кадрами — потребность в них оценивается в 350 человек. Обнадеживающе в этой связи прозвучали слова Главы республики о том, что в прошлом году в больницы Чувашии вернулись 64 медика из других регионов. Кстати, есть такие примеры и в других сферах. В республику, например, переехали некоторые члены республиканского правительства, работавшие ранее в федеральных структурах…

Нашли отражение в отчете также итоги инвестиционной деятельности и исполнения бюджета. Так, в сравнении с 2020 годом на финансирование объектов капитального строительства было предусмотрено в полтора раза больше средств — более 7 млрд рублей. «Это стало возможным и потому, что мы финансово окрепли. Почти на один миллиард рублей снизили государственный долг, завершили год в целом с профицитом», — сообщил Олег Николаев, отметив, что, несмотря на все сложности, удалось выйти на допандемийный уровень экономики, оживился бизнес. За два последних года в Чувашии заработали 985 субъектов предпринимательства, открылись более 50 новых производств и создано около шести тысяч рабочих мест. Приходят в республику и инвестиции.

Отметил Олег Николаев и успехи аграриев, которые доказали, что «способны работать в экстремальных условиях». Под такими условиями он имел в виду и пандемию, и прошлогоднюю засуху. Республика — первая в ПФО по производству картофеля (четвертое место по России), вторая — по производству молока (10-е место по России), четвертая — по мясу и меду. Есть чем гордиться. Как есть и над чем задуматься: 17 тысяч га земель до сих пор не используются, и это повод засучить рукава.

Не ускользнули от внимания Главы республики и проблемы дольщиков (в прошлом году был введен в эксплуатацию один проблемный дом), трудности с чистой водой (введены в эксплуатацию второй этап водопровода в Порецком и водопровод до деревни Чандрово, строится групповой водовод Батыревского, Комсомольского и Шемуршинского районов), тепловых сетей (готов проект на реконструкцию тепловых сетей в Шумерле и Козловке)… Не остались без внимания дороги, цифровизация, семьи, особенно многодетные. Удалось не просто сохранить меры поддержки для них, но и расширить. Так, если в прошлом году от транспортного налога были освобождены семьи с пятью и более детьми, то уже с 1 января этого года — и семьи с тремя и более детьми. Дети из многодетных малоимущих семей обеспечены бесплатным горячим питанием в школах.

Ну а завершил свой отчет Олег Николаев все тем же посылом, с которого и начал, — сделать Чувашию комфортной для жизни, работы и отдыха, в том числе и для тех, кто желает переехать к нам на постоянное место жительства. «Этому во многом способствуют здоровая экологическая ситуация, сравнительно невысокие цены на основные продовольственные товары и наличие множества вариантов для досуга и рекреации», — заключил Олег Николаев. И добавил: важно, чтобы каждый делал свою работу по максимуму. Это и будет лучшим вкладом в общее дело развития родного края.

Фото Олега Мальцева