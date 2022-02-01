Типовой проект надежнее

На этой неделе депутат Государственной Думы России Алла Салаева провела прием жителей республики. Вместе с министрами культуры и образования Алла Леонидовна разбиралась в проблемах граждан.

Деревня Рыкакасы Моргаушского района нуждается в постройке нового сельского клуба. Венера Акимова, староста деревни, рассказала, что свой досуг сельчане проводят в здании бывшего сарая, построенного в далеком 1911 году. Несмотря на то, что в нем проходят все значительные культурные мероприятия и базируется женский ансамбль «Тусл?х», назвать его «домом культуры» язык не поворачивается.

Казалось бы, все могло измениться в 2017 году, но составленная тогда проектно-сметная документация по строительству нового досугового центра не может пройти экспертизу по сей день. Как говорится, а воз и ныне там.

По словам министра культуры Светланы Каликовой, неправильно составленная проектная документация часто становится серьезной проблемой. Поэтому по поручению Главы Чувашии с прошлого года на этот случай разработаны типовые проекты сельских клубов и включены в единый реестр. На сегодняшний день существует три таких проекта на 50, 100 и 150 человек, и все они прошли экспертизу.

Алла Салаева убеждена, что сельчанам не стоит «носиться» со старым проектом, надо использовать уже готовый типовой. Для этого администрация Моргаушского района должна направить официальное письмо в Министерство культуры с просьбой включить этот объект в программу по строительству типовых клубов. По мнению парламентария, это будет первым существенным шагом на пути к строительству нового здания.

Не менее остро стоял вопрос и вокруг памятника культурного наследия федерального значения — Порецкой учительской семинарии. Здание XIX века нуждается в реставрации, после которой в нем планируется открыть детскую школу искусств. С этой проблемой обратилась к депутату Госдумы председатель Совета женщин Порецкого района Наталья Ефимова.

В ходе разговора выяснилось, что в течение четырех последних лет неоднократно подавалась заявка на реставрацию здания в Минкультуры России, но это не принесло никакого результата. Алла Салаева со своей стороны пообещала официально обратиться в Министерство культуры России с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

Заведующая детским садом «Солнышко» в деревне Малые Бикшихи Канашского района Роза Малина пришла на прием с просьбой поспособствовать капитальному ремонту дошкольного учреждения уже в этом году. На сегодня имеется проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы.

Депутат Госдумы сразу обратила внимание на вопрос безопасности детей. Министр образования Дмитрий Захаров согласился с Аллой Леонидовной — он считает необходимым обследовать здание детского сада на аварийность.