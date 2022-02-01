Сергей Скрипин показал лучший результат на этапе Кубка России в «сноускайтинге»

Недавно в Екатеринбурге завершились экстремальные зимние соревнования — 1-й этап Кубка России по парусному спорту в дисциплине «сноукайтинг».

Увлекательные соревнования собрали в акватории Верх-Исетского водохранилища порядка 50 сильнейших райдеров страны — от юных спортсменов 13 лет до взрослых, сообщили в Минспорте Чувашии. По итогам соревнований в дисциплине «сноукайтинг — курс-рейс — лыжи» на вершину пьедестала почета поднялся чебоксарец, воспитанник Федерации парусного спорта Чувашии Сергей Скрипин, показавший по итогам восьми гонок лучший результат. Второе и третье места в итоговом рейтинге заняли Михаил Сергеев и Илья Гибадуллин, выступившие за Ленинградскую и Свердловскую области соответственно.