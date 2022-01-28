В Администрации Главы Чувашии приостановлен очный прием граждан

Сделано это с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, а также с принятием мер по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщают в Управлении по работе с обращениями граждан и взаимодействию с субъектами общественного контроля. Обращения, уточняют в управлении, можно отправить в письменной форме по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, или через интерактивную приемную в разделе «Обращения граждан» на официальном портале органов власти республики.

Ограничения ввели и федеральные структуры, например, УФНС по Чувашии — прием посетителей в налоговых инспекциях тоже временно приостановлен. Обратиться в налоговые органы можно через специальные боксы для приема бумажной корреспонденции в зданиях инспекций, сообщают в управлении. Кроме того, на входах в инспекции дежурят администраторы, которые дадут разъяснения по налоговому законодательству, а при необходимости — пригласят специалистов по конкретным вопросам, чтобы решить их на месте. Прояснить вопросы можно и дистанционно — через интернет-сервисы и Контакт-центр ФНС России.