Завершено расследование дела о покушении на водителя маршрутки

СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство водителя маршрутки из хулиганских побуждений.

В этом преступлении обвиняется 28-летняя жительница Чебоксар. По версии следствия, в октябре прошлого года около 7.30 утра нетрезвая горожанка, находившаяся на переднем сиденье маршрутного такси № 43, следовавшего по улице Фучика, из хулиганских побуждений нанесла имевшимся при ней кухонным ножом удар в шею ранее незнакомому 23-летнему водителю. Он остановил автомобиль и оказал активное сопротивление. Потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, пассажирка страдает психическим заболеванием, лишающим ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Она представляет опасность для себя и для окружающих и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа. После утверждения прокурором соответствующего постановления уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для решения вопроса о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.