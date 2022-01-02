ООО «Традиция вкуса» производило и хранило продукты в антисанитарных условиях

Шумерлинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки помещений ООО «Традиция вкуса», осуществляющего деятельность по производству, хранению, расфасовке и реализации пищевой продукции, выявлены нарушения.

Что увидели прокуроры? В используемых помещениях длительное время не проводился ремонт, нарушена отделка потолков, стен, полов, в имеющихся выбоинах скапливается грязь, черный грибковый налет. Раздевалка и санитарный узел для персонала не отапливаются, в связи с чем в помещении для раздевания сотрудников верхняя часть стен во влажном черном грибковом налете и плесени. Из-за щелей между стенами и полами, отверстий в дверях помещения, где хранятся продукты, в том числе хлебные изделия, доступны для грызунов.

Также нет условий для соблюдения личной гигиены сотрудниками организации — в производственном цехе отсутствует раковина для мытья рук, в туалете к умывальной раковине холодная вода не подается, а горячее водоснабжение не предусмотрено. Отсутствуют документы на вырабатываемую продукцию и технологические инструкции по производству хлеба, а также сведения о безопасности используемого сырья. Помещение для хранения готовой продукции хлебного цеха не отапливается, не оборудовано приборами контроля за температурой и влажностью воздуха. Некоторые из имеющихся на складе продуктов находились на хранении в таре вторичного использования — картонных коробках из-под алкогольной продукции, мороженого, кондитерских изделий. Личные медицинские книжки сотрудников в ходе проверки также не представлены.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой в адрес директора ООО «Традиция вкуса» внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в уполномоченный орган. В настоящее время организация принимает меры по устранению выявленных нарушений.

А если бы прокуроры отложили свой визит в организацию?..