В Чебоксарах — череда тренерских возвращений

Как уже сообщала «СЧ», в конце декабря главным тренером ХК «Чебоксары» снова стал Сергей Нуржанов, отправленный в отставку весной 2019 года. А на этой неделе из кресла городского чиновника к родным «Чебоксарским ястребам» возвращается Сергей Худаев — с поста начальника управления физической культуры и спорта администрации Чебоксар он уволился по собственному желанию.

Почему Худаев решил уйти из городской администрации?

«Честно скажу, трудно было, особенно сначала: пришлось вникать в проблемы и вопросы по всем видам спорта, плюс море ответственности, — рассказал Сергей Алексеевич корреспонденту «СЧ». — А вот тренерская работа — это то, что я умею, в ней чувствую себя специалистом. Но могу сказать: за то время, что возглавлял управление, я много нового для себя узнал, набрался опыта».

Преемником Худаева на посту руководителя городского спорта стал чемпион мира, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу Алексей Соловьев (на схожей должности, кстати, несколько лет назад он работал в администрации Новочебоксарска). Вчера рабочую встречу с ним провел министр спорта республики Василий Петров. «На мой взгляд, состоялся конструктивный разговор, — написал Петров в своем Инстаграме. — Обсудили текущую ситуацию и актуальные задачи, которые стоят перед городской мэрией по развитию физической культуры и спорта». Министр также пообещал новому начальнику управления поддержку и содействие в решении вопросов.

Готов поддержать Соловьева и его предшественник. «Встретился с Алексеем Ивановичем, пожелал успехов на новом поприще, сказал, что всегда готов помочь советом, — говорит Худаев. — Все-таки за девять месяцев вник в проблемы, знаю на что надо обратить внимание».