Вячеслав Шубин: в жизни, в спорте и в работе он был настоящим человеком

28 января исполнилось бы 80 лет выдающемуся волейболисту, ведущему конструктору Чебоксарского электроаппаратного завода и просто хорошему человеку Вячеславу Шубину. Сердце Вячеслава Ивановича перестало биться в 1995 году, но друзья и коллеги до сих пор помнят того Славу — высокого парня ростом 193 см, играющего в очках, завязанных резинкой, который никому не давал разгуляться у волейбольной сетки…

Родился Вячеслав Шубин в Кировской области, и с детства у него прослеживались задатки будущего спортсмена. Еще в школе Слава начал заниматься волейболом и сохранил любовь к спорту до конца своих лет…

После школы Вячеслав Иванович поступил в Горьковский политехнический институт, успешно его окончил и с того момента жизнь Шубина была неразрывно связана с Чувашией и Чебоксарским электроаппаратным заводом.

На первую тренировку заводской команды «Энергия» Вячеслав Шубин пришел в 1965 году и сразу отлично влился в коллектив. В первом же сезоне он со своими сотоварищами смог выиграть чемпионат Чувашии по волейболу!

При этом Вячеславу Шубину отлично удавалось совмещать спорт с работой — он был передовиком производства на Чебоксарском электроаппаратном заводе и стал настоящим мастером своего дела, вспоминают коллеги. Успешно разрабатывал многооперационные штампы, старался максимально оптимизировать процесс работы. За успешную производственную деятельность Президиум Верховного Совета СССР наградил Вячеслава Ивановича медалью «За трудовую доблесть»… К нему приходили учиться со многих предприятий. И о друзьях Шубин не забывал — как только нужна была помощь в той области, в которой Вячеслав Иванович разбирался, он сразу спешил на выручку.

Справка «СЧ» В 1973 году Вячеслав Шубин в составе сборной Чувашии стал победителем первенства Поволжья по волейболу, а в 1974 — Всероссийских сельских игр. В середине 70-х годов только электроаппаратчикам с Вячеславом Ивановичем в составе удалось выиграть у ветеранов команды «ЦСКА», приезжавших в Чебоксары.

В 1969 году Вячеслава Шубина призвали в армию — он отслужил в танковых войсках два года на границе с Прибалтикой. Его друзья и коллеги удивлялись: «Как с таким ростом можно в танк залезть?» Но ничего, ему это удалось. А после его возвращения с армейской службы в Чувашии началась волейбольная «эпоха Шубина». С 1971 по 1983 год Вячеслав Иванович в составе команды «Энергия» 11 раз становился чемпионом республики по волейболу, неоднократно признавался лучшим игроком и лучшим нападающим турнира.

Несмотря на серьезное сопротивление со стороны команд «Промтрактора» и новочебоксарского «Химпрома», на волейбольном поле именно электроаппаратчики в то время правили бал. И во многом это было результатом прекрасной игры Вячеслава Шубина.

«Он был силен во всех компонентах — прекрасно блокировал, классный прием мяча. Сухощавый, жилистый, невероятно координированный волейболист, — поделился воспоминаниями о Вячеславе Шубине его партнер по заводской команде Георгий Глухенький. — Играл умно, когда на него поднимались тройным блоком, Вячеслав Иванович спокойно перебрасывал мяч на пустое место».

«У Вячеслава Ивановича был неординарный прием — удар крюком. Этот элемент пытались перенять партнеры по команде, но ни у кого не получилось», — добавил ветеран волейбола Чувашии, тренер Владимир Матижев.

Кстати Вячеслав Шубин был не только игроком коллектива «Энергия», но и капитаном команды, и играющим тренером — своим примером он заряжал других спортсменов. В разное время партнерами по команде Вячеслава Ивановича были Геннадий Авдеев, Владимир Матижев, Георгий Глухенький, Аркадий Смирнов, Владимир Никифоров, Олег Степанов, Владимир Иванов, Владимир Ильин, Бронислав Степанов, Жорж Бульбаха, Юрий Титов, Николай Шевченко и другие известные волейболисты.

«Вячеслав Иванович раньше всех приходил на площадку и ни одну тренировку не пропускал. Нужно было сетку повесить и подготовить зал к занятиям — это все он с удовольствием делал. Увлекающаяся спортом заводская молодежь равнялась на Вячеслава Шубина, а далекие от спорта коллеги приходили посмотреть на игру лидера команды», — рассказал коллега по работе и партнер по команде Вениамин Остроумов.

И в 40 лет Вячеслав Иванович не прекращал заниматься спортом, при этом долгое время отказывался переходить в разряд ветеранов — он хотел бороться на волейбольной площадке только с профессионалами. Однако годы взяли свое, и Вячеславу Ивановичу все-таки пришлось уйти в ветеранский волейбол. И здесь он тоже преуспел — был неоднократным чемпионом Чувашии с родной командой электроаппаратчиков. Не пропускал Шубин и первенства России среди ветеранов, становился победителем престижного турнира «Кубок Кремля» в Казани.

При этом Вячеслав Иванович занимался не только волейболом, но и другими видами спорта — со своими коллегами по работе он прекрасно проводил время за игрой в настольный теннис, успешно — ввиду высокого роста — практиковался в баскетболе. В 1995 году, выступая за родной отдел на заводских соревнованиях по оранжевому мячу, Вячеслав Иванович внес ощутимую лепту в победу своей команды. После матча он в хорошем настроении шел по паркету и жизнь казалось прекрасной, но… В один момент его сердце на баскетбольной площадке остановилось. Как оказалось, у Вячеслава Шубина был уже второй инфаркт — первый он перенес на ногах.

Около 15 лет в нашей республике проводится волейбольный турнир памяти Вячеслава Ивановича Шубина, призванный отдать дань уважения лучшему волейболисту-электроаппаратчику.