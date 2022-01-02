Спортсменам добавят денег на еду и медали

В Чувашии проиндексируют затраты на организацию и проведение спортивных мероприятий, а также на обеспечение питанием спортсменов. Соответствующее решение принято на очередном заседании правительства республики. Как уточнили в Минспорта Чувашии, речь идет об индексации затрат на питание спортсменов, воспитанников училищ олимпийского резерва и центров спортивной подготовки, а также на питание спортсменов во время соревнований, расходов на памятные призы для награждения победителей и призеров, обеспечение безопасности и медицинского сопровождения при проведении спортивных стартов. «В 2021 году при поддержке Главы Чувашии Олега Николаева действующие нормы расходов впервые за последние 8 лет были проиндексированы на 3%, — отметил министр спорта республики Василий Петров. — В этом году данные нормы расходов увеличатся еще на 4%».