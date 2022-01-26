Лучшие пары поедут на чемпионат России

В ближайшие выходные, 30 января, на базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова пройдет закрытый чемпионат и первенство Чувашии по танцевальному спорту. Ведущие дуэты нашей республики поборются за право представлять Чувашию на важных всероссийских соревнованиях.

В турнире будут участвовать спортсмены в различных возрастных категориях — от 7 лет до взрослых. Дуэты продемонстрируют публике европейскую, латиноамериканскую программы и двоеборье. С самого утра и до позднего вечера пары будут выходить на паркет, показывая красоту и грациозность танца. По итогам соревнований участники смогут претендовать на спортивные разряды, а победители турнира попадут в сборную Чувашии для выступлений на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.