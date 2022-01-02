С начала года в Московском районе Чебоксар родились три пары двойняшек

Сразу три пары двойняшек зарегистрированы с начала года в отделе ЗАГС администрации Московского района Чебоксар.

Один «детский дубль» составили девочки, еще два — мальчики. Правда, две пары двойняшек появились на свет в конце прошлого года, а регистрировать их родители пришли уже после праздников. А вот третья пара, малыши с красивыми именами Илья и Георгий, первенцы в молодой семье, родились 12 января в Городской клинической больнице № 1 с разницей в одну минуту. В этот же день появилась на свет и девочка Яна, ставшая сотым ребенком, зарегистрированным в этом году в отделе ЗАГС Московского района.

Кстати, за весь прошлый год свидетельства о рождении в этом отделе ЗАГС выдали родителям 2114 малышей. Среди новорожденных была и 31 пара двойняшек.