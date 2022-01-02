Николай Николаев: Увеличение размера пенсий — результат последовательной работы партии «Единая Россия»

Заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» прокомментировал поручение Президента России Владимира Путина о повышении размера пенсии выше уровня реальной инфляции. Правительству необходимо принять решение об индексации пенсии на 8,6%, вместо 5,9%, как планировалось ранее.

— Это последовательное выполнение инициатив, озвученных ранее депутатами «Единой России». Напомню, что тема индексации пенсий поднималась на съезде Партии, участие в котором принимал Владимир Владимирович Путин. Предложение было поддержано Президентом и сегодня мы видим уже конкретные шаги по его реализации. Рост пенсий выше уровня инфляции позволит добиться реального роста доходов даже несмотря на ситуацию в экономике, вызванную в том числе и ситуацией с коронавирусом. Решение Президента говорит о том, что негативные явления в экономике не могут быть причиной отказа от выполнения социальных обязательств, и инициативы, направленные на реальное улучшение благосостояния людей, будут реализовываться. «Единая Россия» здесь уже показала себя, как сила готовая предлагать и поддерживать решения, способствующие выполнению этой задачи.