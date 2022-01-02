Летопись республики с 11 по 17 января

11 января

1907 — в чувашском селе Убеи Дрожжановского района Республики Татарстан родился Петр Васильевич Дементьев, государственный деятель, министр авиационной промышленности СССР в 1953-1977 годах, дважды Герой Социалистического Труда. Оказал значительное содействие в строительстве и развитии Чебоксарского приборостроительного завода «Элара». В г. Чебоксары его именем названа улица.

1924 — в д. Новое Сюрбеево Цивильского района родился Василий Дмитриевич Димитриев, видный ученый, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Чувашской Республики и Российской Федерации. Ведущий специалист по этнической, социально-экономической и политической истории населения Среднего Поволжья и чувашского народа.

12 января

1871 — В Чебоксарах на пожертвования горожан открыта первая публичная библиотека. С 1938 г. — республиканская библиотека имени М. Горького. С 1994 г. — Национальная библиотека Чувашской Республики.

1924 — на базе любительского хора создан Чувашский хор Чебоксарской музыкальной школы. Затем — Чувашская государственная хоровая капелла, Чувашский государственный хор. В 1939 г. на его базе создан Чувашский государственный ансамбль песни и пляски, в 1994 г. переименован в Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца.

1931 — вышел в свет первый номер республиканской пионерской газеты «Пионер сасси» (с 1991 года — газета «Тант?ш).

1941 — в д. Норваш-Шигали Батыревского района родилась Клара Ивановна Чекушкина, известная певица, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации.

1972 — вынут первый ковш земли под строительство Чебоксарского завода промышленных тракторов.

13 января

1918 — в д. Кольцовка Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Василий Данилович Ашанин, бригадир полеводческой бригады в колхозе имени Ленина Вурнарского района. В 1948 году удостоен звания Героя Социалистического Труда. Награжден орденом Ленина (четырежды).

1936 — в Чебоксарах впервые состоялся женский хоккейный матч — между командами общества «Спартак» и Ядринского педагогического техникума. Победу одержали спартаковки.

1984 — состоялось торжественное заседание исполкома городского Совета, посвященное присвоению звания «Почетный гражданин города Чебоксары» летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Андрияну Григорьевичу Николаеву. Он — первый в этом статусе. В 1997 году Андриян Николаев станет и первым Почетным гражданином Чувашской Республики.

14 января

1900 — в д. Кудемеры Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) родился Петр Николаевич Осипов, народный писатель Чувашии, заслуженный врач РСФСР, один из основателей чувашского профессионального драматического театра.

1912 — в с. Янтиково Яльчикского района родился Георгий Иванович Емельянов. Бригадиру полеводческой бригады колхоза «Победа» Яльчикского района присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1936 — введена в строй первая очередь Канашского вагоноремонтного завода.

2002 — звания Героя Российской Федерации удостоен уроженец д. Янгличи Канашского района военный летчик-снайпер Николай Федорович Гаврилов. Начальник Управления авиации Федеральной службы безопасности России, генерал-лейтенант авиации. Его имя присвоено средней общеобразовательной школе в селе Янгличи и чебоксарской школе № 2.

15 января

1849 — в с. Сугут-Торбиково Вурнарского района родился Семен Матвеевич Вишневский, организатор санитарного просвещения населения Чувашии. Издавал научно-популярные работы по медицине, организовал публичную медицинскую библиотеку в Чебоксарах.

1902 — в с. Чувашская Кулатка Старокулаткинского района Ульяновской области родился Иван Васильевич Ильгачев, Герой Советского Союза. Отличился при форсировании Днепра. После войны — председатель колхоза.

1921 — на почве недовольства крестьян продразверсткой в Чувашии началось массовое восстание, которое охватило 19 волостей Чувашской автономной области. К концу января жестоко подавлено.

1966 — Чебоксарский горсовет принял решение о создании на базе древесно-декоративного питомника Ботанического сада.

1981 — Шумерлинский комбинат автофургонов удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

1988 — по инициативе народного художника Чувашии, уроженца Порецкого района Николая Карачарскова в с. Порецкое открыта народная картинная галерея.

16 января

1752 — отставной штаб-лекарь Иван Асмилов, который пользовался правами провинциального врача, открыл при собственной квартире в Алатыре приемный покой для лечения больных.

1907 — в д. Подлесное Янтиковского района родился Иван Николаевич Николаев, организатор здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации. Внес большой вклад в дело развития здравоохранения Чувашии, по его инициативе организовано Чувашское общество акушеров-гинекологов.

1922 — в д. Аксарино Мариинско-Посадского района родилась Галина Тимофеевна Мадеева, актриса Чувашского государственного академического драматического театра им. К. Иванова, народная артистка Чувашской АССР.

1924 — в г. Алатырь родился Валентин Федорович Витвинский, командир противотанкового орудия, Герой Советского Союза. Высокое звание присвоено 13 ноября 1943 года за героизм, проявленный при форсировании Днепра и боях за плацдарм на его правом берегу.

1936 — в д. Вотланы Комсомольского района родился Виктор Леонтьевич Немцев, известный мастер пейзажа, портрета и натюрморта, народный художник Чувашской Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики имени К. Иванова.

17 января

1902 — в с. Ачакасы Цивильского уезда (ныне Канашского района) родился Антон Петрович Петров, Герой Советского Союза. Звание присвоено 23 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные в боях. После войны продолжал службу в армии, стал генерал-майором инженерных войск.

1928 — в с. Любимовка Порецкого района родился Владимир Иванович Ардин, бригадир комплексно-механизированной бригады, почетный гражданин Читинской области. В 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Александр Вражкин