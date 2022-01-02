В Чебоксарах осужден мужчина, избивший подростка

Жителю Чебоксар, избившему несовершеннолетнего горожанина, вынесен обвинительный приговор.

Как установило следствие (СУ СКР по Чувашии), а затем и суд, в июле этого года вечером, недалеко от баскетбольной площадки во дворе многоквартирного жилого дома по улице Ярмарочной в Чебоксарах между 57-летним мужчиной и находившимися там подростками произошел словесный конфликт.

Поводом послужило то, что ребята шумели и выражались нецензурной бранью. В ходе ссоры злоумышленник нанес 17-летнему подростку несколько ударов, в том числе ногой по голове. Юношу доставили в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Телесные повреждения, причиненные ему, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и загладил моральный вред, причиненный потерпевшему. Кроме того, суд учел, что у мужчины на иждивении четверо малолетних детей и приговорил его к году условного лишения свободы.