От библиотек до концертного зала: Министерство культуры Чувашии отметило свое 85-летие

По мнению министра культуры Светланы Каликовой, этот юбилейный год по праву можно назвать прорывным. В рамках национального проекта «Культура» открыто и реконструировано множество объектов, успешно запущена федеральная программа «Пушкинская карта», состоялись несколько крупных фестивалей, проведены десятки мероприятий, посвященных подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей…

— Светлана Анатольевна, а что в этом году для вас предмет особой гордости?

— Пожалуй, масштабная модернизация библиотек. Изначально в рамках нацпроекта «Культура» в Чувашии планировалось модернизировать две библиотеки, в итоге обновили семь. Стало это возможным благодаря тому, что во втором полугодии из резервного фонда Правительства РФ дополнительно к 15 млн рублей на модернизацию библиотек в республику поступило еще 40 млн.

Каждая из библиотек в процессе модернизации приобрела свой уникальный образ и неповторимый стиль. К примеру, в Центральной библиотеке Ибресинского района появилось новое интерактивное оборудование, уголок «Экологика», кружок «Робототехника». Основная концептуальная идея модернизации библиотеки в селе Шихазаны Канашского района была связана с именем поэта М. Сеспеля. В детской библиотеке Мариинско-Посадского района выбрали свое направление — поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с нарушениями развития. В библиотеке села Атлашево Чебоксарского района установлено современное компьютерное и мультимедийное оборудование, интерактивный глобус. На минувшей неделе в этом же районе открылась библиотека в Синьялах, где изменился интерьер и формат общения между читателями и сотрудниками, появилось специальное оборудование для детей с ОВЗ. Кстати, это уже третья библиотека нового поколения, открывшаяся в Чебоксарском районе.

Также распахнули двери после модернизации центральные библиотеки в Аликовском и Вурнарском районах. В них появились новые функциональные зоны, фонды пополнились новыми книгами. Отмечу, что на приобретение книг всего из различных источников в текущем году направлено около 30 млн рублей и приобретено более 256 тысяч различных изданий.

КСТАТИ В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в 2021 году начал работу виртуальный концертный зал на базе Ядринского районного дома культуры. А по проекту «Культурная среда» модернизирован кинозал в ДК «Химик» г. Новочебоксарска для показа национальных фильмов. По количеству модернизированных кинозалов Чувашия — в числе лучших в России и ПФО.

— Детские школы искусств, музыкальные школы тоже не были обделены вниманием?

— Да, 8 музыкальных, художественных и детских школ искусств были отремонтированы и модернизированы в 2021 году, и 6 из них, как городских, так и сельских — в рамках нацпроекта «Культура». Это детские школы искусств в селе Октябрьское Мариинско-Посадского района и в селе Хыркасы Чебоксарского района, по две школы в Чебоксарах и Новочебоксарске. Кроме того, по программе Минпромторга России 9 школ получили музыкальные инструменты на сумму больше 10 млн рублей. В 2022 году такую поддержку получат еще 4 школы искусств.

Нельзя не отметить и развитие клубной системы. В рамках направления «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в 2021 году завершился второй этап капитального ремонта здания Янтиковского районного дома культуры. Капитально отремонтирован и Дом культуры в селе Норваш-Шигали Батыревского района. Также в рамках нацпроекта завершено строительство Ярабайкасинского сельского дома культуры на 150 мест в Моргаушском районе.

— Главная тема нынешнего года, подвиг строителей оборонительных рубежей, нашла свое отражение и в культуре — в книгах, фильмах, театральных постановках…

— Больше года прошло с того момента, как Глава Чувашии подписал документ, согласно которому 2021-й год мы посвятили трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И сейчас, пожалуй, нет в Чувашии ни одного человека, который бы не знал о трудовом подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны. На данный момент уже издано пять книг о Сурском и Казанском оборонительных рубежах. Это и подготовленная научными сотрудниками ЧГУ, ЧГПУ и Исторического архива книга «Подвиг тружеников Чувашии. Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей», и сборник воспоминаний, которые в рамках поисковой работы собирали чебоксарские школьники, и многоформатное издание библиотеки имени Толстого для слепых и слабовидящих читателей. Мы делаем все возможное, чтобы документы и материалы о трудовом подвиге были доступны для всех.

В этом году появилось немало спектаклей и постановок, посвященных подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Это спектакль Театра юного зрителя «И снегири промерзли», премьера Чувашского драмтеатра «Счастье горькое», театрализованные программы Театра оперы и балета, Чувашской государственной симфонической капеллы, постановка «Помни, знай, не забывай» Чувашского государственного ансамбля песни и танца, подготовленная на Грант Главы Чувашии, музыкально-театрализованная композиция Театра кукол. Интересные проекты представили и музеи. В Центре современного искусства, например, есть линогравюра «Сурский рубеж», которую можно сделать своими руками. А в Национальном музее работает интересная выставка «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу», которую я всем советую посетить.

— Главным федеральным проектом года в сфере культуры можно назвать «Пушкинскую карту». На планерке Главы республики вы рассказали, что по реализации этого проекта, направленного на приобщение к культурным ценностям подростков и молодежи от 14 до 22 лет, Чувашия — одна из лучших в стране.

— Да, по предварительным данным Минкультуры России, наша республика находится в топ-10 лучших регионов, занимая 8 строчку рейтинга. Напомню, федеральная программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября. Тогда к ней подключились 12 государственных учреждений культуры Чувашии. Сейчас их уже 25 — это в том числе муниципальные музеи, культурно-досуговые центры, частные театры.

На сегодняшний день учреждения культуры реализовали около 85 тысяч билетов по «Пушкинской карте» на сумму почти 30 млн рублей. Абсолютным лидером здесь является Русский драмтеатр — больше 19 тысяч билетов. Также активно ведут работу Театр оперы и балета (почти 14 тысяч билетов) и Чувашский драматический театр (около 10 тысяч). Кроме того, учреждения культуры по заявкам школ и вузов проводят целевые мероприятия для школьников и студентов, в том числе выездные.

«Пушкинская карта» — это не только ресурс по приобщению молодежи к культуре, но и возможность привести финансовые средства в муниципальные музеи, дома культуры. И наше министерство совместно с театрами и музеями Чебоксар оказывает коллегам из районов методическую помощь, организует бесплатные семинары.

— Еще один, уже сугубо наш, проект тоже оценили в России. Речь — о вышитой карте Чувашии…

— Действительно, Федеральное агентство по делам национальностей России высоко оценило объединяющий потенциал этого проекта. Руководитель агентства Игорь Баринов призвал присоединиться к нему все регионы страны. В День чувашской вышивки был дан старт Всероссийской акции «Вышитая карта России». Готовый проект планируется представить в День России, 12 июня 2022 года.

Напомню, что в рамках Дня чувашской вышивки состоялось еще одно знаковое событие — по инициативе Главы республики Олега Николаева открылась Национальная школа чувашской вышивки. Первое занятие прошло 13 ноября в творческой мастерской Музея чувашской вышивки. Уроки оказались очень востребованными: сформировано две группы из учениц самых разных возрастов, от 13 до 75 лет. Но желающих было намного больше, поэтому Чувашский национальный музей начал разработку видеоуроков и онлайн-курсов по чувашской вышивке.

— Ограничения, связанные с коронавирусом, и в этом году, к сожалению, не закончились. Тем не менее ярких культурных событий в республике было немало.

— Несмотря на пандемию, все мероприятия, в том числе и наши традиционные фестивали, прошли на достойном уровне. С соблюдением, естественно, Указов Главы республики и рекомендаций Роспотребнадзора.

Среди ярких событий года — XXV Международный балетный фестиваль. Нынче он был посвящен классической и современной хореографии, а в традиционном гала-концерте приняли участие солисты из Японии, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга. И XXXI Международный оперный фестиваль, который открылся премьерой оперы «Алеко» Сергея Рахманинова, транслировавшийся на портале «Культура.РФ». И XIV Чебоксарский международный кинофестиваль. Впервые за всю свою историю он начался со спектакля — нашумевшей постановки «Онегин» с Даниилом Страховым и Сергеем Чонишвили в главных ролях, а сами конкурсные показы прошли на 27 площадках, практически во всех районах республики.

Множество мероприятий в рамках празднования Дня республики в этом году прошли под девизом «Ниме хават» (Действуем вместе). Среди них — второй Международный фестиваль «Созвездие земляков», Межрегиональный культурный форум «Библиотека в пространстве межкультурной коммуникации», посвященный 150-летию Национальной библиотеки, лекторий «Культура 2.0» Санкт-Петербургского международного культурного форума, концерт композитора и музыканта Алексея Айги и ансамбля «4,33,,».

Ну и традиционные мероприятия Дня республики — XIX Всероссийский конкурс изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», собравший 36 мастеров из 14 регионов страны, ХXIX Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», на который приехали гости из Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Марий Эл, Республики Коми, Пермского края, и Всечувашский праздник «Акатуй». В следующем году, надеюсь, программа главного праздника Чувашии будет еще интересней и ярче.

— И, наконец, под занавес года, долгожданное событие — открытие после реконструкции Чувашской государственной филармонии…

— Да, событие действительно долгожданное — реконструкция филармонии велась с 2008 года. Сейчас в учреждении созданы все условия для реализации творческих планов, а концертный зал филармонии — один из лучших в ПФО. Торжественное открытие состоялось 15 декабря, и примерно за 10 дней в обновленной филармонии было проведено 7 мероприятий, которые посетили около 3 тысяч зрителей. И они, и сами артисты соскучились по концертам, по живой музыке, которую не заменит ни одна онлайн-трансляция…

Светлана Каликова, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Дорогие друзья, чебоксарцы и гости столицы Чувашии!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом! Пусть 2022-й год принесет успех и уверенность в завтрашнем дне, будет годом стабильности и согласия, осуществления замыслов и надежд, подарит яркие впечатления и хорошее настроение!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, процветания и гармонии. А для того, чтобы гармония воцарилась в ваших сердцах, приходите в театры, приходите в музеи. Мы вас очень ждем! Наши учреждения культуры — музеи, театры, библиотеки подготовили прекрасные программы в дни каникул. С афишей новогодних и рождественских мероприятий можно ознакомиться на сайте Минкультуры Чувашии.

Спрашивала Ирина Ненашева