Герои публикаций «СЧ» рассказали о самых значимых событиях уходящего года

Что было хорошего

И предприятие развивалось, и внуки родились

Николай Курчаткин, генеральный директор ООО «Авангард»:

— Даже в Новый год от политики трудно дистанцироваться. А главное политическое событие уходящего 2021-го — выборы в Госдуму России и в наш республиканский Госсовет. Для меня, как бывшего парламентария, работавшего над законами Чувашии, это событие, конечно, очень важное. Уже видно, что новый парламент республики боевой и квалифицированный.

Я аграрий, что называется, по жизни, начинавший с самой земли. Видел годы и с богатыми урожаями, и с бедными. Нынешний год огорчил в целом по республике как раз таким невысоким урожаем из-за засухи. Но наш агрохолдинг сумел выстоять и получить достаточно неплохой урожай, чем, конечно, горжусь.

Еще нынешний год запомнится буквально небывалым уровнем обновления сельскохозяйственной техники, что стало возможным благодаря беспрецедентной государственной финансовой поддержке в виде субсидий на приобретение комбайнов, тракторов. «Авангард» закупил в этом году новой техники на 170 миллионов рублей. Еще одно запоминающееся событие — пуск нового молочного комплекса на 800 голов.

Но когда прихожу после работы домой, иной раз кажется, что все эти успехи нашего замечательного предприятия трудно сравнить с радостью от общения с внуками. 2021-й принес в эту когорту пополнение — родились Кирилл и Никита. Теперь у меня уже четверо внуков-мужиков. Будет кому продолжать дело их дедушки.

Когда 13 — счастливое число

Мая Костина, пятикратная чемпионка мира по парашютному спорту:

— Большим событием этого года для меня стало известие о том, что в мою честь назвали один из трех кораблей на подводных крыльях, которые прибыли в республику. Причем я нашла интересные совпадения. «Валдай», названный моим именем, выпущен на верфи 13-м по счету. А это мое счастливое число! Кроме того, эти судна производят в Центральном конструкторском бюро Ростислава Алексеева, а ведь моя девичья фамилия — Алексеева. Я даже начала изучать свое генеалогическое древо, чтобы узнать, нет ли у нас родственных корней с кораблестроителем?

Много важного удалось сделать по дому. Наконец-то обновили кухню и возвели в саду большую стеклянную теплицу. Причем я сама возила на машине нужные стройматериалы. Теперь свежими фруктами и овощами буду снабжать сыновей и внучат.

Кстати, нынче мои внуки-двойняшки Анечка и Сашенька пошли в первый класс! Потихоньку готовится к школе и третий внучок Никитка…

Случилось в этом году и кое-что отрицательное, на мой взгляд: Сосновская школа потеряла самостоятельный статус, став филиалом 65-й чебоксарской школы. Болею за нее не потому, что она носит мое имя. Беспокоит, что в некоторых районах республики и меньшие школы поддерживают и модернизируют. А тут вместо того, чтобы улучшить существующую школу, ее перевели под крыло другого учреждения. Считаю, что в Заволжье должна быть своя школа со своей изюминкой. Там такой живительный воздух, да и дети здоровые растут!..

Личная победа — на общее благо

Антон Фалеев, ученик 10 класса школы № 2 Алатыря:

— Каким стал 2021 год для меня? Точно могу сказать, что по значимости и важности событий ничего подобного в моей жизни еще не было. Итак:

1. Наша любимая Россия борется сегодня с тяжелейшей инфекцией — вирусом COVID-19. Мы победим болезнь, как победила ее моя семья… Всем родным, знакомым и совершенно незнакомым людям здоровья и радости жизни без болезни!

2. Наша великая Россия сражается за мир во всем мире. Недругов много, есть и явные враги. Но мир был, есть и будет благодаря усилиям нашей Родины!

3. Уникальное событие, которое, возможно, не повторится в моей жизни, — красавица Москва и Парад Победы на Красной площади, куда я попал в мае в числе победителей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».

4. Победа во Всероссийском конкурсе творческих работ «Памяти героев», посвященном 125-летию со дня рождения маршала Великой Победы — Георгия Константиновича Жукова, и событие последних дней — победа во Всероссийском конкурсе сочинений-2021 к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Награждение прошло в Москве на ВДНХ!

5. Никакие личные победы не могут быть ценными, если не служат какому-либо важному общественному делу. Искренне надеюсь, что приглашение возглавить Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Чувашии, которое я получил в сентябре от Алевтины Федоровой, позволит быть полезным моему родному городу, моей любимой Чувашии, моей великой России!

Отпуск — величайшее изобретение человечества

Евгений Орешников, врач-реаниматолог, зам. главного врача БСМП:

— Самое главное событие этого года, конечно же, семейное. Сын Даниил поступил в ветеринарный институт, будет Айболитом. Собирается лечить мелких животных. В Москве у него есть поддержка: его старшая сестра Анна уже бакалавр, думает, в какую магистратуру податься. Пока работает на Мосфильме, она дизайнер, занимается декорациями.

Что касается работы, то тут событий много. Во-первых, мы стали лучше, по сравнению с прошлым годом, разбираться в течении ковида-19. Накопили довольно большой опыт, что помогает при лечении болезни. Работы много, но мы уже не захлебываемся в потоке пациентов. Помогает и то, что люди прививаются. Моя личная статистика: вакцинированные не болеют так тяжело, как непривитые. Соотношение гибели тех и других один к 25-30. То есть люди, сделавшие прививку, погибают в 25-30 раз реже.

Я всегда считал, что медицинский вуз должен быть рядом с клиникой. Благодаря тому, что я уже долго преподаю, у меня была возможность пригласить ординаторов в больницу, где благодаря их рукам, глазам и мозгам мы справляемся с колоссальной нагрузкой. Благодаря им у нас нет дефицита врачей. И мы молодым докторам очень благодарны. А они в свою очередь благодарны нам: они получают опыт лечения пациентов в реальной обстановке без страха наделать ошибок, потому что находятся под контролем старших коллег. Ну и получают они существенную денежную прибавку к своей небольшой стипендии. Сейчас это особенно важно.

Событием года для меня и моих коллег стало то, что пациенты и их родственники открыли для себя существование реаниматологов. К врачебной элите всегда относили хирургов, кардиологов, а реаниматологи считались какой-то экзотикой, как и инфекционисты. Дошло до того, что дефицит анестезиологов-реаниматологов дошел до критической точки. Сейчас ситуация изменилась, жаль, что для этого нам всем пришлось пройти через большие потери.

И личным открытием года для меня стало то, что отпуск — это очень полезная вещь. Даже если никуда не уезжаешь, возможность выспаться, никуда не спешить, заниматься своими делами — это чертовски приятно. Отпуск дает силы и настраивает на позитивный лад. После него возвращаешься на работу с новыми планами, идеями. Просто призываю всех не копить отпуска годами, а пользоваться этим изобретением человечества.

Выборы, Северный поток-2, юбилей

Валериан Гаврилов, председатель Чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга:

— Уходящий год был интересным, богатым на разные события. Если говорить о стране, одним из значимых стало завершение строительства газопровода «Северный поток-2» для прямых поставок газа в Европу. Для России это было делом чести.

Из положительных событий в Чувашии — это выборы. Как в Госдуму России, так и в Госсовет республики. Обновился и руководящий состав Чувашского национального конгресса. Во все эти структуры пришли новые люди, значит, будут новые инновационные идеи, новаторские проекты, которые дадут серьезный импульс и социально-экономическому развитию республики.

Поводом для гордости жителей моей родной деревни Большое Яниково Урмарского района стало наделение полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Госсовета Чувашии Николая Владимирова. Его отец родом из Яникова.

Одним из ярких событий для нашего рода Гавриловых-Мироновых стало 90-летие моей тети Елены Мироновны, старшей сестры моей матери. Ее детство и юность выпали на тяжелые, голодные и холодные военные и послевоенные годы. Отец, Мирон Иванович, мой дед, погиб, защищая Северную столицу. Десятилетней девочке пришлось рано познать тяжелый деревенский труд — и дома по хозяйству управляться, и в колхозе наравне со взрослыми трудиться. Какую бы работу не выполняла Елена Мироновна, все делала на совесть, за что заслужила уважение односельчан.

Примечательным стал год и для Чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. Автономия выпустила 4 книги — о чувашском землячестве, об известных выходцах из Чувашии, проживающих в городе на Неве. Это новое в деятельности автономии — работаем в архивах, собираем информацию о сражавшихся на Ленинградском фронте земляках.

Если говорить о значимости прошедшего года для меня, то это выход в свет книги «Мы шли тебе на помощь, Ленинград». В ней рассказывается об уроженцах Чувашии, сложивших головы за освобождение Северной столицы и похороненных на Пискаревском мемориальном кладбище. На данный момент определены 315 человек, из них 10 имеют индивидуальные воинские могилы.

Подготовили Вячеслав Иванов, Елена Тры, Ольга Казакова, Алена Оленова, Елена Зайцева